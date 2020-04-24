HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› (Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar! - Spor
Diyetisyen, Spor, Haber

(Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

- (Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

24.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:50
(Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

- (Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel:

"Mevcut şartlarda karbonhidrat isteğini aza indirmeliler"

"Meyve suyu değil meyvenin kendisini tercih etmeliler"

İSTANBUL - Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel, korona virüs nedeniyle evlerine çekilen futbolcuların beslenme ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Oyuncular kas kütlelerini korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları için bu şartlarda karbonhidratı biraz aza indirgeyip; sebze, meyve ve Omega 3 takviyeli besinler tüketmeliler" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle yeşil sahadan ve takım idmanlarından uzak kalan futbolcular, evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürürken, Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel'dan oyunculara önemli mesajlar geldi. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Gencel, evlerinde çekilen futbolcuların bu süre zarfında doğru beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Futbolcuların kas kütlelerini kaybetmemeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, "Beslenme sporcular için her dönemde çok gerekli. Kulüp bünyesinde, normal lig sürecinde antrenmanlara özgü protokoller gerçekleştiriyoruz. Maç öncesi, maç günü ya da idmanlara özgü beslenmeler oldukça farklılaşıyor. Menüler buna uygun olarak hazırlanıyor. Futbolcuların kas kütlelerini kontrol etmeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Futbolcuların antrenmanları azalsa bile belli periyotlarda beslenmeleri, oyuncuların kas kütlelerini güçlü tutan bir durum. Şu an mevcut şartlarda futbolcuların maç yoğunlukları yok ama yine de daha düşük kalorilerde daha planlı beslenmeleri, doğru besin gruplarını almaları futbolcular için çok önemli" diye konuştu.

"Bu dönem Omega 3'ün varlığı çok önemli"

Futbolcuların beslenme saatleri için doğru bir düzen oturtmaları gerektiğini söyleyen Gencel, "Sporcuların mutlaka saat düzenini oluşturmaları gerekiyor. Belki 3-4 öğün olmasa bile en azından saat planlamalarının hep aynı zamanda olması gerekiyor. Biz, sporcularda karbonhidratları çok istiyoruz özellikle maç günü ya da maçtan önceki gün yaptığımız protokollerde. Ama şu süre zarfında biraz daha bunları kısıtlayıp, biraz daha sebze-meyve ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. İki öğünde de mutlaka hayvansal ya da bitkisel olacak şekilde protein almaları önemli. Bu hem bağışıklık hem de kas kütlelerini korumak için sporcular adına çok daha iyi olacaktır. Bu dönemde proteinler ön plana çıkıyor. Omega 3'ün varlığı çok önemli. Çünkü Omega 3 bünye için çok önemli bir bileşim. Bu da balıkta daha çok var. Biz bu sürçte haftanın iki günü mutlaka futbolculara balık öneriyoruz. Bitkisel proteinlerde de haftanın iki günü mercimek, kuru bakla gibi besinlere yer verebilirler. Bu süreçte yine çinko gibi e vitamini gibi bazı yapılar da ön plana çıkıyor. Bunlar genelde yağlı kuru yemişlerde var. Ama bu kavrulmamış ve tuzsuz olması gerekiyor. Ceviz, badem gibi kuru yemişleri de günlük 30 gram mutlaka ara öğünlerinde almaları gerekiyor. Bu dönemde çok dikkat etmeleri gereken şey tabaklarının büyük kısmını sebze ve meyvelerle doldurmaları gerekiyor. Burada da meyve sularını çok önermiyoruz. Taze sıkılmış meyve suları sporcuları antrenman sonrası evet toparlanmalarını hızlandırıyor ama şu dönemde meyvenin kendisini yemelerini istiyoruz. Günlük 4-5 porsiyon meyve tüketmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Uyku düzenlerini korumalılar"

Beslenme kadar futbolcuların evde kaldıkları sürede uyku düzenlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, "Uyku en önemli basamak. İyi beslenme kadar, iyi dinlenmeleri de önemli. Kas kütlelerinin ve performanslarının yapısı dinlenme oluyor. Bu nedenle saat dilimlerini bozmamaları gerekiyor. Şu an yoğun antrenman yapmasalar bile var olan kas kütlelerini ve performanslarını kaybetmemek için geç saatlere kadar uyanık kalmaları ya da öğle saatlerine kadar uyumaları bağışıklıklarını da düşüren bir konu. Bunu yapan oyuncuların dikkat etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Futbolcularımıza bilgilendirme videoları gönderdik"

Futbolcuları bıraktıkları kilolarda karşılamak istediklerini söyleyen Gencel, "Kulüp olarak özellikle sıkı şekilde belli periyotlarda sporcuların kilolarını takip ediyoruz. Futbolcular da hangi kilo ağırlıklarında en iyi performansını verdiklerini biliyorlar. Biz bu süre sonunda onları bu kilolarda bekliyor. Biz bütün futbolcularımıza ve akademimize bir video ile bilgilendirme gönderdik. Biz ligler başladığında da rutinimize başlayacağımızı düşünüyoruz" dedi. Futbolcuların bu salgın sonrası destek alabileceklerini de belirten Gencel, "Ruhsal sağlığımız, beslenme ve motivasyonda çok önemli bir rol oynuyor. Sadece bu sürede değil normal şartlarda da bu önemli. Bu sürede sporcunun biraz düzeni bozulduysa bir destek alması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"Olumsuz tablolar için planlarımız hazır"

Virüs süreci sonrası her türlü olumsuz tabloya karşı planlarının hazır olduklarını açıklayan Gencel, "Kulüp bünyesinde beslenme çok ön planda tutuluyor. En kaliteli besine, en hijyenik besine dikkat ediyoruz. Korona virüs sürecinden sonra belki bir futbolcumuzun kondisyonunun düşmesi ya da beklediğimiz kilo ağırlığında gelmeme durumu olabilir. Bu olursa yeni beslenme planlaması konusunda da düşündüğümüz stratejiler var. Ama biz takibimizi yapıyoruz. Amacımız onları beklediğimiz kilo aralığında bulmak" dedi.

"Mevcut şartlarda karbonhidrat ilgimizi biraz azaltabiliriz"

Futbolcuların yemek tabaklarını renkli gıdaları seçmeleri gerektiğini söyleyen Gencel, "Özellikle sporcuların bu süreçte düzenlerini bozmamaları gerekiyor. Saat planlamalarına uyarak belli öğün planlaması ile çeşitli tabaklar oluşturmaları gerekiyor. Bu tabakların içinde protein, sebze-meyvelerin olması gerekiyor. Yani renkli tabaklar olmalı. Bu bağışıklıkları ve kas kütleleri için çok çok kıymetli. Burada koruyucu besinlere de yer verilebilir. Renkli beslenmeleri bağışıklıklarını çok koruyacaktır. Bu virüsten de koruyacaktır. Saatli beslenmeleri, uyku kalitelerini bozmamaları gerekiyor. Şu an takım idmanları ve maçlar olmadığı için, bireysel antrenmanlar yaptıkları için biraz karbonhidrat ilgimizi biraz azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Spor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti Spor
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı Spor
Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı Spor
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor Spor
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Harun Tan Fettah Can Deniz Seki
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Avrupa 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: (Özel haber) Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:31:14. #1.14#
title