Haberler » Spor » (Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı - Spor

(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.

19.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:07
(Özel haber) Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için ile prensipte anlaşıldığını söyledi.


Yeşil - siyahlı takımda 'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, İhlas Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıkları, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler