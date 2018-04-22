Çocuklar "Pati Oyunu" ile Hayvan Korkularını Yeniyor

Hayvanlara karşı fobisi olan çocukların korkularını yenmeleri ve küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi kazanmalarını sağlamak amacıyla Zeytinburnu'nda "Pati Oyunu" projesi başlatıldı. Projeyle ilk defa köpeğe dokunan çocukların heyecanı ve sevinci dikkat çekti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi kazanarak yetişmelerini ve hayvanlara karşı olan korkularını yenmelerini sağlamak amacıyla Zeytinburnu'nda "Pati Oyunu" projesi başlatıldı. Zeytinburnu Belediyesi ve Tanısan Seversin Derneği işbirliğindeki proje için hayvanlara dokunmaya korkan çok sayıda çocuk Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki hayvanları ziyaret etti. 9 ve 12 yaş arasındaki çocuklar, burada özel eğitimli terapi köpekleriyle bir araya gelerek köpeklere karşı olan korkularını yenmek için 1 gün süren eğitimler aldı.

İlk defa köpeğe dokunan çocukların mutluluğu dikkat çekti

Eğitimle köpeklerden korkan çocuklara hayvanlara nasıl yaklaşmaları ve hayvanların hareketlerine karşı nasıl tepkiler vermeleri gerektiği anlatıldı. Proje kapsamında aldıkları eğitimler sonrası kimi ilk defa köpeğe dokunan çocukların heyecanı ve sevinci dikkat çekti. Eğitimin ardından çocuklar çeşitli eşyalardan hayvanlar için oyuncaklar yapmaya çalışırken bir yandan da klasik müzik eşliğinde onlara kitaplar okudu. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanmasına ve hayvan korkularını aşmasını sağlayan eğitimlerle geleceğin yetişkinlerinin hayvanlara karşı daha duyarlı olarak yetişmesi sağlanıyor. Eğitimler sonrası çocukların dokunma konusunda zorluk yaşadığı hayvanları korkusuzca sevmesi ve onları beslemeye başlamaları eğitmenleri de sevindirdi.

"Korkuyorum derken 2 saniye sonra köpeğe mama verdiğini görüyorsunuz"

Çocukların hayvanlarla doğru iletişim kurmalarını sağlamanın önemine dikkat çeken Tanısan Seversin Derneği Başkanı Gökçen Yücekaya, "Çocuklar en başta geleceğimiz o yüzden bu yaşlarda onlarda hayvan sevgisini oluşturabilmek doğru şekilde iletişimlerini sağlamak bizler için çok önemliydi. O nedenle Pati Oyunu Projesi'ni başlattık. Hayvanlarla bire bir ilişkiye geçerken doğru şekilde hareket etmelerini sağlayan bir modülümüz var. Çocukların gözünde o ışığı görmek, daha önce bir köpeğe hiç dokunmamış bir çocuğun dokununca "Ay ne kadar güzel bir duyguymuş, dokunmakta hiçbir zorluk yokmuş, ilk kez besledim" demeleri mükemmel. Burada güvenli bir şekilde doğru iletişimi yakalayabilmelerini ve bu iletişimin neticesinde hiçbir zarar görmediklerini onlara göstermeye çalışıyoruz. Onları zorlamıyoruz hazır olduklarını hissettiklerinde ufak adımlarla köpeklere yanaşmalarını sağlıyoruz, bu da onlara cesaret veriyor, sonuçları harika oluyor. Korkuyorum derken 2 saniye sonra bir çocuğun köpeğe mama verdiğini görüyorsunuz" diye konuştu.

"Daha cesaretliyim köpek bana koştuğunda ne yapacağımı biliyorum"

Eğitimin kendisi için faydalı olduğunu söyleyen Ata Yiğit Güreler, "Önceden köpeklerden çok korkuyordum ama şimdi buraya geldiğim için köpeklere alıştım. Daha cesaretliyim köpek bana koştuğunda ne yapacağımı biliyorum. İnsanlar hayvanlara zarar vermesin çünkü belirli hareketleri yaparsanız onlar size hiçbir şey yapmaz" diye konuştu.

"Çok korkuyordum ama korkumu yendim"

Hayvanların çok sevdiğini ama dokunurken korku yaşadığını belirten Tuana Danış, "Ben büyük köpeklerden çok korkuyordum ama korkumu yendim. Köpek geldiği zaman nasıl davranacağımı biliyorum. Hayvanları korumamız gerekiyor çünkü bu dünyada sadece hayvanlar yok" dedi.

"Hayatımda ilk defa bir köpeğe dokundum"

Çocukluğundan beri köpeklerden korktuğunu ancak eğitimde öğrendikleri sayesinde köpeklere dokunmaya başladığını dile getiren Gökdeniz Gümüşayak,"Hayatımda ilk defa bir köpeğe dokundum. Korkuyordum çünkü küçük yaşta beni bir köpek ısırmıştı, zararlı bir şey değilmiş aslında çok tatlılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL