Çocuğu Tacize Uğrayan Baba, Zanlının Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi

Diyarbakır'da, geçtiğimiz şubat ayında erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunan kişi, 2 aylık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı. Baba, zanlının ceza almadan serbest bırakılmasına tepki göstererek, durumun tacizcileri daha da cesaretlendirdiğini söyledi.



Diyarbakır'da 33 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 12 yaşındaki erkek çocuğuyla cinsel istismarda bulunmak üzere buluşmak istemiş, oğlunun hesabını karıştırırken gördükleri karşısında şoka giren baba, yazışmayı sürdürerek buluşma ayarlamıştı. Buluşma yerinde çocuk yerine babasını gören tacizci, olay yerinden bir bankaya ait zırhlı araca binerek kaçmış, olaydan yaklaşık 3 gün sonra polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Tacizci 59 gün sonra serbest bırakıldı



Tacizci M.A. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Zanlı 59 gün hapis yattıktan sonra cinsel taciz suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Mahkeme, olayda cinsel temas olmadığı için eylemin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu kaydetti.



"Zanlının cezasını çekmesini istiyorum"



Kararı öğrenen baba Sadık Ö., çocuğunun yaşadığı şoku üzerinden atamadığını belirterek zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İHA muhabirine konuşan baba Sadık Ö., çocuğuna gelen bir mesajdan şüphelendiğini ve olayın peşine düştüğünü söyledi. Baba Sadık Ö., "Bir sapığın 12 yaşındaki çocuğuma mesaj attığını gördüm. Daha sonra çocuğumun adına yazışmalara devam edip tacizciyi yakalama adına bir girişimde bulundum. Tam yakalayacakken elimizden kaçtı, bir bankanın zırhlı aracıyla gelmişti. Olayın ardından şikayetçi olmuştum fakat hiçbir şekilde bir girişim görmedim. Ondan sonra toplumsal sorumluluk hissederek medyaya çıktım ve kısa bir süre sonra şahıs yakalandı ama iki ay sonra ne hikmetse serbest bırakıldı. Bu durumdan ben inanılmaz bir şekilde rahatsız oldum. Çünkü çok büyük mücadelelerle, emeklerle işimi gücümü bırakıp peşine düşmüştüm başka çocuklara olmasın diye, zanlının iki ay sonra bırakılması bende şok etkisi yaşattı. Avukatlarımız da şaşırdı, ben tekrardan zanlının yargılanıp cezasını çekmesi için cezaevine atılmasını istiyorum" dedi.



"Başka çocuklara olmaması için caydırıcı yasa çıkarılsın"



Amacının bu tür insanların toplumdan soyutlanması olduğuna dikkat çeken Sadık Ö., "Benim amacım, toplumdaki bu tür insanların üzerine gidilip bunların toplumdan silinmesiydi. Şahsın iki ayda bırakılması bence diğer suçlulara fazla ceza almıyoruz diye pek caydırıcı olmadığına inanıyorum. Yasalarımız yapıldıktan sonra ceza olur diyor. O çocuklar öldükten sonra, tacize uğradıktan sonra, psikolojileri bozulduktan sonra bu insanların ceza alması ne derece doğru olur ki. Zaten suç sabit, attığı mesajlar ortada net bir şekilde sabitlenmiş suçu işleyenin bu kadar kısa sürede bırakılmasını kınıyorum. Buradan bakanlarımıza sesleniyorum, başka çocuklara olmasın caydırıcı yasa çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.



"Herkese sesleniyorum, korkmadan yürüyün"



Bölgede ve Türkiye'de kendi alanında tanındığını aktaran duyarlı baba Sadık Ö., şöyle devam etti:



"Ben tanınmış biriyim, güzellik uzmanlığı yapıyorum, Türkiye genelinde çalışıyorum bölgede tanınıyorum, Türkiye genelinde tanınıyorum ben çıkıp konuşmayı açıklamayı bir risk olarak görmüyorum, bazen susmak en kötü şeydir. Ben sussaydım yarın belki bir akrabam veya hiç tanımadığım bir çocuğa muhakkak bir şeyler olacaktı. Ben buradan herkese sesleniyorum, korkmadan yürüyün. Bu olaydan sonra bir dernek kurma fikri geldi aklıma, mağdurlar için bir dernek kuracağız. Kendileri açıklama yapmak istemiyorsa bize gelecekler ve biz bunun arkasında duracağız. Türkiye duysun, biz bu sapıkları rahat bırakmayacağız." - DİYARBAKIR