(Özel haber) Cemali Sertel: "Hedefim İtalya, örnek aldığım isim Kolarov"
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(Özel haber) Cemali Sertel: "Hedefim İtalya, örnek aldığım isim Kolarov"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- (Özel haber) Cemali Sertel: "Hedefim İtalya, örnek aldığım isim Kolarov" M.Başakşehir ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Cemali Sertel: "Aykut Kocaman baskın bir karakter" Medipol Başakşehir ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Cemali Sertel, ilerleyen...

- (Özel haber) Cemali Sertel: "Hedefim İtalya, örnek aldığım isim Kolarov"

M.Başakşehir ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Cemali Sertel:

"Aykut Kocaman baskın bir karakter"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Cemali Sertel, ilerleyen yıllarda İtalya Serie A'da forma giymek istediğini, örnek aldığı oyuncunun ise Aleksandar Kolarov olduğunu söyledi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta bulunan Cemali Sertel, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyer hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"İyi bir ortam oluştu"

Elemelerde I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak millilerin hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğünü aktaran Cemali, "Mutluyuz. Hep beraber buradayız, iyi başladık. Takım birbirine yeni yeni alışıyor. Arkadaşlık, iyi bir ortam oluştu takım içinde. Yoğun tempo içinde geçiyor idmanlarımız. Bu birlikteliği koruyup çok iyi sonuç almak istiyoruz. Hazırlık maçıyla birlikte takımımızın ne kadar iyi çalışıp, ne kadar iyi hazırlandığını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aykut hoca geldikten sonra iyi bir toparlanma süreci gerçekleşti"

Süper Lig'de formasını giydiği Medipol Başakşehir için sezonu değerlendiren genç futbolcu, "Takım yorgundu bu sezon. Yorgun bir süreçten geçtik ama Aykut hoca geldikten sonra iyi bir toparlanma süreci gerçekleşti takım içinde. Hocamız da şans verdi bana. Ben de elimden geldiğince bu şansı değerlendirmek istedim. Elimden geleni de yaptım. İnşallah gelecek sene daha iyi bir kamp süreci geçirip, iyi başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Örnek aldığım futbolcu Kolarov"

Gelecek planlamalarını ve kendisine örnek aldığı oyuncuyu İHA mikrofonuna açıklayan Cemali Sertel, "Öncelikle Süper Lig'de oynayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum ben de her futbolcu gibi. Benim en büyük hedeflerimden biri İtalya Ligi. Örnek aldığım futbolcu Kolarov. Tarzını beğeniyorum, hem sol stoper hem sol bek oynayabiliyor. O açıdan onu örnek alıyorum" diye konuştu.

"Cana yakın, iletişimimiz iyi"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında da yorum yapan 21 yaşındaki futbolcu, "Geldiğinde belli etti. Takım içinde sistemi oturttu. Baskın bir karakter hocamız. Cana yakın, iletişimimiz iyi. O yüzden seneye de bize katkılarıyla çok iyi yere gelmek istiyoruz" dedi.

(Özel haber) Cemali Sertel: 'Hedefim İtalya, örnek aldığım isim Kolarov'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın

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