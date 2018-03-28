Celalettin Çakıcı'dan Anlamlı Hareket

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Gaziantep'te yaşayan görme engelli gencin yüzünü güldürdü. Memuriyet sınavına hazırlanan Osman Alagöz'ün ihtiyacı olan özel bilgisayar için Celalettin Çakıcı desteğini esirgemedi.

Gaziantep'te yaşayan lise son sınıf öğrencisi görme engeli Osman Alagöz, memuriyet sınavına girmek için, görme engellilere özel bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Alagöz'ün destek ihtiyacına kayıtsız kalmayan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, genç öğrencinin ihtiyacını karşıladı. Nisan ayında yapılacak olan sınavlara girmek için bu özel bilgisayarla hazırlanması gereken Osman Alagöz'ün Sergen Yalçın hayranlığını da öğrenen Celalettin Çakıcı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın imzaladığı yeşil-beyazlı formayı da Osman Alagöz'e gönderdi. Kendisine yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Osman Alagöz, Celalettin Çakıcı'ya telefon açarak çok teşekkür etti. Çakıcı, Alagöz'ü, Konya'ya gelmesi durumunda, Atiker Konyaspor'un iç saha maçına davet etti. - İSTANBUL