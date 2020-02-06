(Özel haber) Burhan Felek Atletizm Stadı'nda geri sayım

06.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:55

Türk atletizmin önemli tesislerinden olan ve uzun süredir yenileme çalışmaları devam eden Burhan Felek Atletizm Stadı, 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak törenle hizmete girecek.



Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı yeniden açılıyor. Stat, içinde Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAF) standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu barındırıyor. Stadın 2 bin 425 seyircili kapalı tribünü bulunuyor. Tesis ayrıca uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özellikleri karşılıyor.



Burhan Felek Atletizm Stadı'nda sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları bulunuyor.



Engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da yer alıyor. Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları var.



Tesisler 7 gün 24 saat spor yapmak isteyenlerin hizmetinde olacak.



Cumartesi günü hizmete girecek olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda son çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA