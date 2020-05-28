HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu!

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen ve Türkiye'nin motor sporlarındaki ilk ve tek dünya şampiyonu unvanını alan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Media House yapımı belgesele konu olan hayat hikayesiyle gençlere ilham veriyor.

(Özel haber) Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu!
28.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:54

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen ve Türkiye'nin motor sporlarındaki ilk ve tek dünya şampiyonu unvanını alan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Media House yapımı belgesele konu olan hayat hikayesiyle gençlere ilham veriyor.

Türk sporunun özel isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarını yanı sıra gençlere verdikleri destek ile çok özel bir noktada duruyor. Türkiye'nin ilk ve tek motor sporları dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin motor sporları tarihine adını yazdırmakla kalmadı. Kendisini takip eden genç sporculara çok önemli bir yol da açmayı başardı. Spora yokluklar ve yoksunluklar arasında başlayan efsane sporcu, bu yolda bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan geçerek yürüdü. Motor sporları efsanesi Kenan Sofuoğlu'nun hikayesi hak ettiği gibi Red Bull Media House yapımı bir belgesele konu oldu. Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı tüm zorlukları, mücadelesini ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran 'Köklere Dönüş' isimli belgesel, Sofuoğlu'nun çok önem verdiği genç sporcular için de ilham kaynağı olacak.

2018 yıllında emeklilik kararı alan Sofuoğlu, Türk motosiklet sporu için çalışmaya devam etti. Kenan Sofuoğlu, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmaya başladı. Kendi adıyla Sakarya'da kurduğu pistte başta Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler olmak üzere birçok genç sporcuya destek oldu. Olmaya da devam ediyor. ve bu belgeselle dünyanın dört bir yanındaki genç sporculara zorluklarla nasıl baş ettiğini, ne olursa olsun asla pes etmemek gerektiğini gösterebilme şansına erişti.

"Gençlere pes etmemelerini öğütlüyorum"

Bu belgeselle dünyanın dört bir yanındaki genç sporculara zorluklarla nasıl baş ettiğini, ne olursa olsun asla pes etmemeleri mesajını verdiğini belirten Sofuoğlu, "Bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" dedi.

Razgatlıoğu: "Kenan Sofuoğlu Türkiye'nin efsane sporcusu"

Köklere Dönüş belgeselinde yer alma şansına da sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğu "Kenan Sofuoğlu ile yolumuz 2012 yılında kesişti. Ama asıl serüvenimiz 2014'te başladı. Kariyer planlamamı Kenan Ağabey'le ve Red Bull ekibi ile birlikte yapıyoruz. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı gösteren bu belgesel umarım Türkiye'nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu'nu herkesin bir kez daha anlamasını sağlar" diye konuştu.

Öncü kardeşler: "Kenan ağabey bize her zaman ilham oldu"

Can ve Deniz Öncü de Kenan Sofuoğlu'nun kariyerleri için çok önemli bir noktada olduğunu belirtip "Kenan ağabey bize her zaman ilham oldu. O, en zor anlarda bile şampiyonluk için son ana kadar mücadele etmiş. Onun bizim için açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemek ve yeni şampiyonlukları ülkemize getirmek istiyoruz. Bu belgesel de bizim için motivasyon kaynağı olacak" dediler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Spor
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Spor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Spor
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Spor
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Özkan Uğur Orhan Gencebay Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: (Özel haber) Bir sporcudan çok daha fazlası: Kenan Sofuoğlu! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 14:55:32. #1.14#
title