(Özel Haber) Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› (Özel Haber) Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor - Haber
Eskişehir, Sabah, Yaşam

(Özel Haber) Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor

Eskişehir'de, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 112 ekiplerinin üstüne adeta bir baba gibi titriyor.

28.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:19
(Özel Haber) Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor

Eskişehir'de, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 112 ekiplerinin üstüne adeta bir baba gibi titriyor. Pala, Korona virüsle mücadele sürecinde, her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yaklaşık 200 personeli ile video konferans yaparak son durumlarını öğreniyor.

Türkiye'de, ilk Korona virüs vakası görülmesinden bu yana adeta canla başla çalışan sağlık neferleri, bu mücadele sürecinde toplumun her kesiminin takdirini topladı. Mesai kavramı gözetmeksizin işlerinin başında olan sağlık ekipleri, virüsün başka insanlara yayılmasını önlemek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

'Her gün sahada çalışan personellerinin sağlık durumlarını öğreniyor'

Eskişehir'de ise, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Korona virüsle mücadele sürecinde, sahada ter döken 112 Acil Sağlık ekipleriyle adeta bir baba şefkatiyle ilgileniyor. Başhekim Pala, her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez kent genelindeki 36 istasyonda bulunan yaklaşık 200 personelle video konferans yaparak tek tek sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını öğrenerek not alıyor. Ayrıca yaşanılan Korona virüs sürecinde, gidilen vakaya müdahale esnasında yapılacaklardan, koruyucu kıyafetlerin kullanımı gibi birçok önemli husustan bahseden Pala, tüm personelinin üzerine titriyor.

"Önemli olan bizim için sizsiniz, cephede savaşan sizsiniz"

Yapılan video konferansta 112 personeline seslenen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Pala, "Bu süreci karşılıklı, birlikte en az hasarla nasıl atlatabilirizin derdindeyiz. Bu anlamda sorun yaşamamız için de elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Hala buradayız, başhekimlik ekibinin tamamı burada evine gitmiyor. 2-3 saat uyku uyuyup buraya geliyoruz. Bu dönemde komuta merkezi de çok yoğun. Dolayısıyla hepiniz görüyor ve takip de ediyorsunuz. Sizden de kopmak istemiyoruz. Çünkü önemli olan bizim için sizsiniz, cephede savaşan sizsiniz. Dolayısıyla sizi maksimum korumayla, inşallah hiçbirinizi bu illete bulaştırmadan bu süreci tamamlayacağız. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var; bakanımızın ifadesiyle, sürecin henüz başındayız. Dolayısıyla buradan alacağımız tedbirler bizi ilerde daha da korunaklı hale getirecek. Hiçbir şekilde koruyucu ekipman eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız yok. Bunları birlikte inşallah uygun kullanımla daha hızlı çözeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haber
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haber
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Haber
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kalben Ezgi Mola Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Falcao Nihat Özdemir Hikmet Karaman Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: (Özel Haber) Bir baba şefkatiyle ekiplerinin üstüne titriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:53:14. #1.15#
title