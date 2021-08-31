Beytullah Hatipoğlu: "Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz"
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Beytullah Hatipoğlu: "Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz"

Beytullah Hatipoğlu: 'Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Beytullah Hatipoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan en iyi şekilde çıkmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Beytullah Hatipoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan en iyi şekilde çıkmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Beytullah Hatipoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamp döneminde 4 tane hazırlık maçı yaptıklarını söyleyen başarılı voleybolcu, "Dördünden de galip geldik. Bunun için mutluyuz. Çalışmamız bu yönde devam ediyor. Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. En kötü ikincilik hedefimiz var. Diğer taraftaki üç ve dörtle oynayabilmek için daha ilerisi için çeyrek final, yarı final için. Umarım istediğimiz gibi olur. Turnuvadaki ilk maçımız olimpiyatlardaki son finalist Rusya. İlk maçlar her zaman zordur. Onlar için de, bizim için de. Elimizden geldiğince en iyi oyunu ortaya koyup ne çıkarabilirsek onu onu almak istiyoruz" diye konuştu.

Grup maçları oynayacakları Finlandiya'daki sıcaklık farkının sorulması üzerine başarılı oyuncu Hatipoğlu, "Buradan 10 derece falan soğuk orası. Önlemlerimizi aldık. Sweatshirtler, yağmurluklar, montlar alıyoruz. Umarım bizi çok etkilemez. Sonuçta herkes aynı havada oynayacak. En kısa sürede adapte olup en iyi oyunu ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şampiyona için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Beytullah Hatipoğlu, "Umarım bu heyecanımızı da sahaya yansıtıp güzel bir atmosferle istediğimiz sonuçları alıp geri döneriz" dedi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Beytullah Hatipoğlu: 'Gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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