Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Bayrampaşa'da bir araç kontrolden çıkarak önce başka bir araca sonrada yol kenarındaki mantarlara çarparak takla attı.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir araç kontrolden çıkarak önce başka bir araca sonrada yol kenarındaki mantarlara çarparak takla attı. Aracın sürücü kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Kaza bugün saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Sağmalcılar tramvay durağı yakınlarında yaşandı. Furkan Atlas yönetimindeki 34 YT 2435 plakalı araç yolda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Birol Koçak yönetimindeki 34 EU 0602 plakalı araca sonra da yol kenarındaki mantarlara çarparak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü Furkan Atlas, araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti.

Kazayı görenlerden Zülküf Demir "Fren sesine ben dışarıya baktım. O esnada araç mantarlara vura vura geldi. En son gördüğümde benim burada tabela vardı ona vurdu. Dükkana girecek sandım. O esnada araç burun üstü tamamen havaya kalktı. Sırtüstü yere düştü. Vatandaşlar arkadaşı çıkardı. Ambulans geldi arkadaşı götürdü. Araç kilitliydi açmıyordu şoför kendi açtı. Kolunda hafif yaralar vardı ambulansa binip gittiler" dedi.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Prens William Sevda Erginci
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:21:19. #1.16#

title