(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu
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(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu

(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Doğuştan engelli Sera Uzun, tekerlekli sandalye basketbolunda 13 yaşında davet edildiği milli takımın vaz geçilmez ismi oldu.

Doğuştan engelli Sera Uzun, tekerlekli sandalye basketbolunda 13 yaşında davet edildiği milli takımın vaz geçilmez ismi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) başarılı oyuncusu Sera Uzun, başarısıyla milli takıma kadar yükseldi. 12 yaşında başladığı sporda, 13 yaşında milli takıma seçilen Uzun, 6 yıldır da Ay-Yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Çocuk yaşta tanıştığı basketbolla engellerini aşan başarılı sporcu, bir yandan da eğitimini sürdürüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan Uzun, azmiyle herkese örnek oluyor. Spora okçulukla başladığını anlatan Uzun, daha sonra kendisine gelen teklifle basketbola YOSK'ta başladığını söyledi.

Spor hayatında ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu ifade eden Uzun, milli takıma seçilen en genç sporcu olma unvanının da taşıdığını anlattı.

Çocuk yaşta başladığı sporda bir çok başarıya ulaştığını söyleyen Uzun, şöyle konuştu:

"6 yıldır milli sporcuyum. En genç milli sporcu olmak çok gurur ve onur verici benim için. Kendi kulübümle bir çok turnuvalara katıldım. Derecelerimiz var. Milli takımda da aynı şekilde turnuvalara katıldık. En son dünya şampiyonasına katıldık ve orada da derece yakaladık. Basketbol benim kendime olan özgüvenimi arttırdı. Çekingenliğimi, kendimi aşmamı sağladı. Basketbola başlamadan önce hem küçüktüm hem de şu anki kadar sosyal değildim açıkçası çevrem oldu ve istediğim her şeyi başarabileceğimi gösterdi."

Engelliler Kendilerini Eve Kapatmasınlar

Basketbola ilk başladığı yıllarda zorlandığını ifade eden Milli sporcu Uzun, çok çalışarak tüm zorlukların üstesinden geldiğini dile getirerek, "Benim gibi olan arkadaşlar kendilerini eve kapatmasınlar. Özgüvenli olsunlar çünkü her şeyi başarabilirler" dedi. - YALOVA

(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu
(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu
(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu
(Özel haber) Basketbolla engelleri aştı, milli takımın vazgeçilmezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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