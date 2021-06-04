Aykut Kocaman'ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi
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Aykut Kocaman'ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi

Aykut Kocaman'ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesini yönetime sundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesini yönetime sundu. Kocaman, öncelikle 1 sol bek, 1 forvet, 1 de kanat oyuncusunun takıma kazandırılması gerektiğini turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

Geride kalan sezonda adeta kabusu yaşayan ve son haftalarında küme düşme tehlikesini yakından hissettiği Süper Lig'i 48 puanla 12. sırada tamamlayan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni sezonda aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için transfere önem veriyor. Yönetime listesini sunan Kocaman, ön plana ise 3 bölgeyi çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı, 1 forvet, 1 sol bek ve 1 de kanat transferi istiyor. Kocaman'ın listesinde forvet mevkiinde ise 3 aday bulunuyor. Turuncu-lacivertli yönetim, yapacağı görüşmeler neticesinde en uygun isimleri kadroya katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Aykut Kocaman'ın önceliği sol bek, forvet ve kanat transferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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