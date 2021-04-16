(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin başlayan 3 aylık av yasağı ile birlikte balıkçılar, teknelerini limana çekip yıpranan ağ ve teknelerini bakıma aldı.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin başlayan 3 aylık av yasağı ile birlikte balıkçılar, teknelerini limana çekip yıpranan ağ ve teknelerini bakıma aldı.

Türkiye'nin 3713 kilometrekare yüz ölçüme sahip en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Suyun tersine yüzüp engelleri uçarak aşmasıyla eşsiz görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlı ekipleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimleri ile tatlı su ağızlarında tedbirler alınacak.

"Av sezonu bitti, ağlar ve tekneler bakıma alındı"

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin başlayan 3 aylık av yasağı ile birlikte balıkçılar, teknelerini limana çekip yıpranan ağ ve teknelerini bakıma aldı. Yasakların başlaması ve Ramazan ayının başlamasıyla teknelerini erken limana çektiklerini ifade eden balıkçı Mehmet Ateş, "Av yasağından dolayı bizde mübarek Ramazandan dolayı ağlarımızı erken kaldırdık ve sezonumuzu kapattık. Hayırlısıyla artık önümüzdeki 15 Temmuz'u bekleyeceğiz. Bu sene sezon iyi geçti. İnci kefali az çıkıyordu ama 4 lira 5 liradan satıldığı için bu yıl sezon iyi oldu. Biz Yeşilsu Mahallesi balıkçıları olarak burada 15 adet balıkçı teknemiz var. Mahallemizin yaklaşık yüzde 80'inin geçim kaynağı balıkçılıkla alakalı. Ancak sizde görüyorsunuz limanımız yarım kaldı mağduruz. Şuanda av yasağı başla ve bu nedenle büyüklerimizden limanımızın bir an önce bitirilmesini bekliyoruz" dedi. - VAN

(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
(Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Burak Deniz Burak Sergen
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (Özel haber) Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:52:32. #1.14#

title