- (Özel haber) Ata sporu atlı cirite kadın eli değdi

ERZURUM - Erkek sporu olarak bilinen cirite kadın eli değdi. Erzurum'da yapılan Kulüpler Arası Mahalli Lig Atlı Cirit müsabakalarını kadın hakemler yönetiyor.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 5 yıl önce düzenlenen sınavlardan başarıyla geçerek cirit hakemi olmaya hak kazanan 25 yaşındaki Sema Çevik, Erzurum'da yapılan atlı cirit maçlarını yönetmeye başladı. 4 kadın hakem hafta sonları Erzurum Cirit sahasında oynanan atlı cirit maçlarını yönetirken, çok sayıda cirit sever de hakemlerin kadın olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Son olarak Esdadaş Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı yöneten Sema Çevik taraftarlardan tam not aldı.

Cirit karşılaşmasını hakem kulübesinden yöneten kadın hakemler, kurallara da son derece dikkat ediyor. Hakem Sema Çevik, mesleğe babasının isteği ile başladığını ifade ederek, "Cirit hakemliğini yaklaşık 5 yıldır yapıyorum. Benim babam cirit oynuyordu, benim de ilgimi çekti bu durum. Atları da çok severdim. Sonra kendimi nasıl bu konuda ilerletirim diye düşündüm. Hakemliğini yapayım dedim ve sertifikasını aldım. İşimden de çok memnunum" dedi.

Kötü tepki de aldıklarını ama genellikle taraftarların iyi tepki gösterdiğini belirten hakem Çevik, "Bazen dar görüşlü insanlara kendimizi savunmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa başka zorluğumuz yok. İyi tepkiler de alıyoruz kötü tepkiler de alıyoruz. Çoğunlukla iyi tepkiler alıyoruz. Kadınlar olarak ciriti hakemlik seviyesinde güzel yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Şehir dışında birçok yerde görev alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA