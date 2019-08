22.08.2019 09:55

- (Özel haber) Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı, hedef büyüttü

Dünya kupaları ve takım yarışmalarına hazırlık için Mersin'de kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor

Ekim ayında Almanya'da yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek ülke tarihinde ilk kez takım olarak olimpiyatlara gitmek istiyor

18 Ağustos'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Mersin'de, 22-26 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan'da, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Slovenya'da yapılacak olan dünya kupaları ile 31 Mayıs-1 Haziran'da İtalya'da yapılacak Artistik Cimnastik Takım Yarışmaları hazırlıklarını sürdüren sporcular, özellikle Ekim ayında yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya odaklanmış durumda. Bu yarışmada sporcular ilk 12 içine girerse, takım halinde olimpiyatlara gitme şansı elde edecek.

"Takım olarak ilk 12'ye girmeyi hedeflediğimiz bir şampiyona var"

Takımın çalışmaları ve durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören, 2019'da dünya şampiyonalarının olduğunu söyledi. Olimpiyat seçmesinin de son dünya şampiyonasında belirleneceğini kaydeden Özgören, "Takım olarak ilk 12'ye girmeyi hedeflediğimiz bir şampiyona var. Mersin'de bu salonun olması bizi Mersin'e çekiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir salon var. Dolayısıyla sık sık kamp yapıyoruz, bu kamplar en son 10 günlük bir kampımız vardı, ondan önce yine vardı ama bir bayram arası verdik. Ayın 18'i itibari ile tekrar toplandık. Eylül'ün 4'üne kadar buradayız inşallah. Eylül'ün 4'ünde bir yurt dışında yapacağımız hazırlık yarışması var. Ama ondan öncesinde burada dünya kupası var. 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak yarışmaya 11 ülkeden 48 sporcu katılacak. Her geçen süreçte katılan ülke ve sporcu sayısı çoğalıyor. Programımızda bu yarışmaya girmek de var. Buradaki sporcularımızın dünya şampiyonasında ve olimpiyatlara gitmesi halinde, iddialı oldukları alette yarıştıracağımız bir yarışma. Hedefimiz ilk 12'nin içerisine girmek. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Her şey planladığımız şekilde ilerliyor. Federasyonumuzun bize sağladığı destek sürekli artarak devam ediyor. Tabi burada devletimizin de federasyona verdiği destek de sürekli artıyor. Dolayısıyla bizim sporcularla ilgili beklentilerimiz planladığımız gibi devam ediyor. Ufak tefek sakatlığı olan sporcularımız var. Her spor dalında olduğu gibi bizde de sakatlıklar oluyor. Büyük sakatlıkların olmaması önemli. Şükür bizde de öyle bir şey yok" diye konuştu.

"En büyük amaç olimpiyat şampiyonluğu"

Çalışmaların çok iyi gittiğini vurgulayan Özgören, "Daha önceden katıldığımız hazırlık yarışmaları var. Orada aldığımız puanlar önümüzdeki süreçte gireceğimiz yarışmalar için önemli. Orada hedeflediğimiz puanlarla ilgili süreç devam ediyor. İyi gidiyoruz inşallah amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz belli. Olimpiyat şampiyonluğu branşlarla ilgili, her branşta alınan en büyük derece. Olimpiyat şampiyonu olana kadar bizim yerimizde durmamamız lazım. Biz de o şekilde sürekli çalışıyoruz. Federasyonumuz, teknik heyetimiz, sporcumuz, antrenörlerimiz hepimiz buna inanmış durumdayız. 2020 Olimpiyatlarına inşallah takım halinde 4 tane ayrı sporcunun 4 tane ayrı madalya şansı olacak. Biz en fazlasını hedeflemek zorundayız ki en azına sahip olalım. Çünkü hiçbirisi hayal değil. Hepsi olabilecek şeyler. Hepsi çalışmayla verilen imkanlarla olabilecek şeyler. Diğer ülke sporcuları ile aramızda fark olmadığını biliyoruz. Tek eksiğimiz bizim çalışmak. Çok çalışarak ve doğru çalışarak bu amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. En büyük amaç olimpiyat şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi 8 takımı arasına girmeyi istiyoruz"

Milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu kampa güzel başladıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta Türkiye ve dünya kupasının olduğunu söyleyen Şamiloğlu, "Burada aynı amanda yarışma hazırlıklarını yapıyoruz. Mersin'e de sürekli gelmekten keyif alıyoruz. Burada yarışmaktan da keyif alıyoruz. Artık son 48 günümüz kaldı olimpiyat elemeleri yarışmalarına. Bütün hedefimiz, yoğunlaştığımız yer orası. Her şey önümüzde. Kendi ülkemizde yapılan bir yarışma, kendi ülkemizde olan ve dünyada da çok az bulunan bir salonda yarışacağız. Artık iş çıkıp yapmaya kaldı. İnşallah o günde hepimiz kendimizi iyi hissederiz. Çünkü hepimiz, beden ve psikolojiyle yapıyoruz bu işi. Ogün de her şey yolundaysa bu işi güzel güzel bitireceğiz inşallah. Hedefimiz aslında ilk 8. Yani dünya şampiyonasında takım finali yapmak istiyoruz. Dünyanın en iyi 8 takımı arasına girmeyi istiyoruz. Ana hedefimiz ilk 12. Biz tarihimizde ilk kez takım olarak olimpiyatlara gidelim, 4 sporcuyla gidelim. Olimpiyatlara gittiğimizde 4 sporcudan ayrı ayrı madalya şanslarımız olsun. Aksi halde 1 kişiyle gideriz. Çok başarılı sporcularımız var ama takım olarak gitmeye hak kazanamaz isek sadece 1 sporcu gönderebileceğiz. O yüzden biz takım olarak gidip seneye de cimnastikten madalyalarla dönmek istiyoruz. Gençler azimli, istekli ve profesyoneller. Ne yapmaları gerektiğini gerçekten iyi biliyorlar. Yani böyle bir takımın içinde olmaktan da gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Ben 39 yaşındayım. Dünyanın en yaşlı erkek cimnastikçisiyim. Ama onlara ayak uydurmak zorundayım" şeklinde konuştu.

