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(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

Vücudunu dinç tutmak için 60 yaşından sonra spora başlayan 68 yaşındaki Rasim Yelkuvan, 5 saatte 7 bin 333 mekik çekiyor.

Vücudunu dinç tutmak için 60 yaşından sonra spora başlayan 68 yaşındaki Rasim Yelkuvan, 5 saatte 7 bin 333 mekik çekiyor. Her geçen gün daha da dinçleşen Yelkuvan, çocukluğundan beri tutmayan baş parmağını spor yaparak geliştirip bağlama çalma hayalini de gerçekleştirdi.

Arkadaşları ile girdiği iddia sonrasında 7 bin mekik çeken Rasim Yelkuvan, 60 yaşından sonra sporu günlük hayatının her noktasına uyarladı. 1953 yılında doğan Rasim Yelkuvan çocukluğundan beri spora merakının olduğunu söyledi. 9 yıldır sürekli olarak yaptığı hareketlerle birlikte beslenme alışkanlıklarını da değiştiren Yelkuvan, günden güne dinçleştiğini ve yaptığı hareketler günlük hayatında kolaylık sağladığını belirtti. 68 yaşında olan Rasim Yelkuvan, her geçen sene yaptığı sporu geliştirerek, şu anki hedefinin 10 bin mekik çekmek olduğunu vurguladı. Spor hareketlerinin başının mekik olduğunu belirten Yelkuvan, 7'den 70'e herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyor. Çocukluğundan beri müziğe olan merakı da sporla birlikte 60 yaşından sonra baş parmağındaki sağlık sorununun düzelmesi ile bağlama çalabilmesini sağladı.

"9 yıldır sürekli olarak sporla uğraşıyorum"

Bir arkadaşı ile iddiaya girerek 120 mekiği rahatlıkla çeken Rasim Yelkuvan, "Spora merakım çocukluktan beri var fakat imkansızlıktan dolayı o yönde ilerleyemedim. Mahalle aralarında arkadaşlarımla top oynardım. Sabahları işe giderken spor aktiviteleri yapardım. 60 yaşından sonra mekik çekmeye başladım, sonrasında farklı hareketlere yöneldim. Yemeye ve içmeye özen göstermeye başladım. 9 yıldır sürekli olarak sporla uğraşıyorum. 2012'de 120 mekik çektiğime bir arkadaşım inanamamıştı. Bir alet vasıtasıyla saydıklarında mekik çekerken yorulmadığımı gördüler" diye konuştu.

"7'den 70'e herkesin sporla uğraşmasını hedefliyorum"

Toplumdaki herkesin sporla uğraşarak, sağlıklı beslenmeleri gerektiğini aktaran Yelkuvan, "Benim kırmızı çizgilerim değil yeşil çizgilerim var. Benim isteğim toplumun ilk olarak bağışıklık sistemini geliştirerek dinç bir toplum yetiştirmek, sporu topluma uyarlamak. Hedefim ise sporla beslenmeyi topluma anlatabilmek istiyorum. Birisi boks maçına çıkıp kazandığında kimseye faydası olmuyor. Benim amacım ise 7'den 70'e herkesin sporla uğraşmasını hedefliyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Spor hareketlerinin babası mekiktir"

Spor hareketlerinin babasının mekik olduğunun altını çizen Yelkuvan, "İlk olarak karın kaslarını ısındıracak hareketler yapıyorum. Spor hareketlerinin babası mekiktir. Spor yap ya da yapma bağışıklık sisteminin sağlam olmasını istiyorsan ilk olarak karın kaslarını geliştirmelisin" ifadelerine yer verdi.

"7 bin mekikten fazlasını çekebilecek birisi varsa da hazırım"

7 binden fazla mekik çekebilecek rakip aradığını belirten Rasim Yelkuvan, "Bir fotoğraf makinası vasıtasıyla iki kişi nöbetleşerek evde 7 bin 333 mekik çektim. 5 saat 19 dakika sürdü. Benim için ucu açık bir sonuç. Şu an belki de 10 bin mekik çekebilirim. 7 bin mekikten fazlasını çekebilecek birisi varsa da hazırım. Yıllar geçtikçe performansımın azalacağını düşünüyordum fakat hiç öyle olmadı. Yaşım ilerledikçe daha da dinçleştim" dedi.

"Radyoda duyduğum türküleri çalabiliyorum"

Çocukluğundan baş parmağının tutmamasından dolayı bağlama çalamadığını fakat spor yaparak, bu yeteneğini de geliştiren Yelkuvan, "60 yaşımdan sonra bağlama öğrenmeye başladım. Çocukluktan beri büyük hevesim vardı fakat baş parmağım tutmuyordu. Tezeneyi sıktığımda elimden kayıp gidiyordu, ben de cildim kuru olduğu için kaydığını düşünüyordum. 60 yaşımdan sonra parmağım tutmaya başladı. Şimdi ise radyoda duyduğum türküleri çalabiliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

(Özel haber) Ankaralı Rambo Dede günde 7 bin mekik çekiyor

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