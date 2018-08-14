Ankara'da İnşaat Firmasından Dolar Bozduran Müteahhitlere Bedava Hizmet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası esnafın düzenlediği çeşitli dolar bozdurma kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir inşaat firması dolar bozduran müteahhitlere bedava vinç hizmeti vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısının ardından Türkiye'nin pek çok yerinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Ankara'da hizmet veren Özen İnşaat ve Hafriyat Genel Müdürü Ahmet Murat da, müteahhitler ve vatandaşları dolar bozdurmaya çağırdı. Murat, bin dolar ve üzeri para bozdurup dekontunu şirkete getiren müteahhitlere, 500 lira değerinde 18 ve 6 metrelik "Manitou Teleskopik" ile inşaat malzemelerini katlara ücretsiz olarak indirecek.

Özen İnşaat ve Hafriyat Genel Müdürü Ahmet Murat, dolar karşısında devletin yanında yer almak için kampanya düzenlediklerini söyledi. Murat, "Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak ve devletimizin yanında olmak için kampanya başlattık. Kampanyamız bin dolarını bozdurup dekontunu getiren müteahhit arkadaşlarımızın bir tır dolusu malzemelerini "Manitou Teleskopik" ile katlara bedava olarak indireceğiz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve dolara karşı vatanın ve milletin yanında yer alacaklarını ifade eden Murat, şunları kaydetti:

"Bir miktar dövizimiz vardır. Devletimize ve milletimize katkı sağlaması amacıyla biz de bozdurduk. Bu makinelerden 18 ve 6 metre olarak 4 adet var. Makinelerimizin tamamı bu kampanyada kullanılacak. Karınca misali bu ateşi söndürmesek de biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Devletimize destek çıkıyoruz. Biz bu ateşi yaktık diğer firmaların da buna destek olmasını istiyoruz. Dolara ve Amerika'ya karşı vatanımıza ve milletimize sahip çıkacağız."

Müteahhitler ve vatandaşların doları bozdurması gerektiğini söyleyen Murat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını dinlemeleri dolar ve altınlarını bozdurmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz, dik durmasıdır. Bu millet 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl bir kahramanlık destanı yazdıysa Amerika karşısında da kahramanlık destanı yazacağına eminiz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi. - ANKARA