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(Özel haber) Angelovski, Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Teknik Direktör Igor Angelovski, Türk kulüplerinden gelen teklifler olduğunu ve bu teklifleri almanın da mutluluk verdiğini söyledi.

(Özel haber) Angelovski, Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı
01.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:22

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Teknik Direktör Igor Angelovski, Türk kulüplerinden gelen teklifler olduğunu ve bu teklifleri almanın da mutluluk verdiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Türk ekiplerinin radarına girdi. Süper Lig'in bazı takımları ile temas kurduklarını ve teklif aldıklarını açıklayan Angelovski, durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şu an tek hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten 44 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an için tüm konsantrasyonumun milli takımın maçında olduğunu belirtmem gerek ama elbette kulüplerden gelen teklifleri de mutlulukla karşılıyorum. Süper Lig'de bazı kulüplerden temaslar oldu. İsimlerini şimdilik açıklamam doğru olmayacaktır. A Milli Takım ile 31 Aralık tarihine kadar kontratım var ve şu anda tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" dedi.

"Bir sezonda 40 maça çıkmak yıpratıcı"

Süper Lig'in 21 takımlı yeni sistemi hakkında da konuşan Angelovski, "Bir sezonda 40 lig maçına çıkmak yıpratıcı ve bu konuda dikkatli hareket etmemek, sakatlıkları da artıracaktır. Mutlaka hem kulübede hem de sahada dinamik, futbolun modern yüzünü takip eden futbolcular ile teknik heyetlerin olması gerekir. Yeni sezonda başarılı olacak takımların özellikle bunlara dikkat edenler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Vedat Muriqi'yi özel takip ediyoruz"

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı ile 8 Ekim'de EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yarı Final maçında Kosova ile oynayacakları müsabaka hakkında da konuşan Angelovski, Fenerbahçe'nin forveti Muriqi'ye söz konusu maçta özel tedbir alacaklarını belirterek şunları söyledi:

"A Milli Takım olarak iyi bir ekibiz ve Goran Pandev'den Eljif Elmas'a kadar bütün oyuncularıma güveniyorum. Pandemi nedeniyle verilen ara herkes gibi benim oyuncularımı da etkilese de kendilerine iyi bakıyorlar ve Kosova karşısında gereken mücadeleyi gösterip, finale çıkacağımızı düşünüyorum. Bu dönemde ekibimle özellikle Vedat Muriqi'yi özel olarak takip ediyoruz. Artıları ve eksiklerine çalışmak zorundayız. Bunu yapmazsanız size ağır faturalar kesebilecek bir isim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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