Anadolu Kadınının Biber Salçası Mesaisi

Gaziantep'in meşhur biber salçası, kadınların ellerinden geçerek üretiliyor.



Yaz sonuna doğru toplanan biberleri çöplerinden ayıklayan ve birbirinden meşakkatli işlemlerle salça yapan kadınlar, içlerindeki çekirdekleri temizledikleri biberleri yıkayıp doğruyor. Doğrama işleminin ardından çekilen biberler, salça haline dönüştükten sonra 2-3 güneşte bekletiliyor. İşlemlerin ardından meşhur Gaziantep biber salçası halini alıyor.



Biber salçası işletmesi sahibi Emine Alıcı, "Kadınlar getirdikleri ya da buradan satın aldıkları biberleri salça yapmamızı istiyorlar. Biz de bunları ücret karşılığı biber salçası yapıp onlara veriyoruz. Burada temizleme ve salça haline getirme işleminden alınan ücret ise biberin temizlenmesinden alınan ücret kilogram başına 1 TL iken, kurutularak hazır hale gelen salçanın kilogram fiyatı ise 30 TL'den alıcı buluyor" dedi.



Biber salçası işlemi



Salçanın yapım aşaması hakkında bilgi veren Alıcı, "Gelen biberler işçiler tarafından köklerinden ve çöplerinden arındırılıyor. Daha sonra su dolu tanklarda yıkanan biberler makineye atılarak öğütülüyor. Salça haline gelen biberler 2-3 gün kurutularak hazır haline geliyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'den sipariş alıyoruz" diye konuştu.



Biberleri el emeği ile ayıklayıp temizleyen kadınlar ise her sene bu dönemde buraya gelip çalıştıklarını, aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını, mevsimlik işçi olduklarını ve günlük 10 saat çalıştıklarını söylediler. - GAZİANTEP