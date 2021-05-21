Ajdin Hasic: "Bir rüya gerçek oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ajdin Hasic: "Bir rüya gerçek oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic, rüya gibi bir sezonu tamamladıklarını belirterek, "Beşiktaş bu sene gençlerin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini gösterdi" dedi.

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic, rüya gibi bir sezonu tamamladıklarını belirterek, "Beşiktaş bu sene gençlerin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini gösterdi" dedi. Genç futbolcu, hayalinin ise Barcelona'da oynamak olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli genç futbolcusu Ajdin Hasic, İhlas Haber Ajansı'na iki kupa ile tamamladıkları sezonu değerlendirdi. Rüya gibi bir sezonu tamamladıklarını belirten genç futbolcu, "19 yaşımda, ilk sezonumda duble yaptığım için çok mutluyum. Bir rüya gerçek oldu. İlk rüyam böyle bir takımda oynamaktı. Bu sezon da takımıma iki golle katkı verebildim. Ne yazık ki şanssız bir sakatlık yaşadım ama seneye en iyi şekilde dönüp, bu başarıyı tekrarlamak istiyorum" dedi. Türkiye Kupası'nı kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı sevinç gösterisine değinen Hasic, "O an inanamadım. Herkes çok mutluydu, herkes birbirine koşuyordu. İnanılmaz bir andı. Rüyaların gerçek olduğu bir andı. Türkiye Kupası her zaman önemli ve ciddi bir kupa olmuştur. Önemli maçlar da oynadık. Başakşehir maçında 120 dakika oynadık. Bir önceki turda penaltılarla kazandık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmaktı ve kazandık. O kupanın da ayrı bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM"

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 12 maçta 301 dakika süre alan ve bu mücadelelerde 2 gol kaydeden Hasic, gelecek sezon iyi bir kariyer hedeflediğini belirtti. Bosna Hersek U21 Takımının Karadağ ile 29 Mart'ta yaptığı mücadelede çapraz bağından sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıl elinden gelenin daha fazlasını vermek istediğini belirterek, "Önceliğim sağlığıma kavuşmak ve takıma hazır olarak geri dönmek. Yaptıklarımdan daha fazlasını yapmak istiyorum" dedi.

"HAYALİM BARCELONA'DA OYNAMAK"

Messi'nin hayranı olduğunu söyleyen Hasic, "Çocukken Ronaldinho'yu izleyerek büyüdüm. Şu an futbol oynamıyor ama. Örnek vereceğim isim Messi. Çok becerikli bir oyuncu. Onu izlerken çok şey öğreniyorum. Driplingleri olsun topla becerileri olsun çok iyi. Hayalim Barcelona'da oynamak. Öncelikle kendi milli takımımda sonra da Barcelona'da oynamak istiyorum" dedi. Bosna Hersek Milli Takımına da değinen Hasic, "Milli takımla daha da başarılı olabiliriz. Birazcık şansa ihtiyacımız var. Yeni katılan isimler genç. Daha yetenekli futbolcular geliyor. Başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ERSİN BU SENE LİGİN EN İYİ KALECİSİ OLDU"

Genç futbolcularla başarının gelebileceğini gösterdiklerini belirten Bosnalı futbolcu, "Beşiktaş bu sene gençlerin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini gösterdi. Rıdvan ve Ersin özelinde bunu görüyoruz. Ersin'i bu sene ligin en iyi kalecisi olarak adlandırıyorum. Umarım seneye daha da fazla genç futbolcuyla mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi. Hasic, teknik direktörleri Sergen Yalçın hakkında ise "Sergen hoca geldiğinden beri hocalıkta ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Çift kupa ile kanıtladı bunu zaten. Önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'
Ajdin Hasic: 'Bir rüya gerçek oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kutlamalarda arka planda kalan Sergen Yalçın'ın ekibinden olay gönderme
Kutlamalarda arka planda kalan Sergen Yalçın'ın ekibinden olay gönderme
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ajdin Hasic: "Bir rüya gerçek oldu" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:58:14. #1.11#

title