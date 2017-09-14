Ahşap Kapı Yapan Kadınlar Erkeklere Taş Çıkartıyor

Yozgat'ta Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çelik ve ahşap kapı fabrikasının ahşap kısmında çalışan kadınlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yaptıkları işlerle erkeklere taş çıkartıyor.



Yozgat'ta çelik ve ahşap kapı üreten firmada çalışan 3 kadın işçi hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de azimleriyle birçok insana örnek oluyor. Yaklaşık 5 yıldır ahşap kapı bölümünde çalışan kadınlar, işlerindeki düzen ve titizlikle de dikkat çekiyor.



Kadın istihdamını artırmak ve kadınların da iş hayatına atılmasını sağlamak için firmalarında kadın işçi çalıştırdıklarını söyleyen firma yetkilisi Şakir Güren, "Ahşap kapı bölümünde sezona göre yaklaşık 40-50 civarı personel çalıştırıyoruz. Burada bayanları çalıştırmamızın nedeni ise aslında bayanların yaptığı işi erkekler de yapıyor ama bayanlara istihdam sağlama, onların da evlerine katkıda bulunmasını istiyoruz. Burada şu an 3 tane bayan eleman çalışıyor. Bizim isteğimiz bayanların daha çok çalışması. Daha çok istihdam sağlamak. Ama burası tekstil veya başka bir firma gibi değil biraz daha ağır iş. Kadınların çakma bölümünde çalışmalarının nedeni ise işin hafif olması ve bayanlara daha uygun olması. Burada çalışma koşullarımız da oldukça iyi. Temizlik anlamında kadınlarımız daha titiz, bir bayan olarak erkek gibi değiller ama bizim tercih etme nedenimiz tabii ki bu değil bayanları istihdam etmek" dedi.



Fabrikada çalışan Pervin Öcal beş yıldır mesleğini icra ettiğini belirterek, "Maddi durumlar nedeniyle fabrikanın ahşap kapı bölümünde ustabaşı olarak çalışıyorum. Hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomimize katkıda bulunuyorum" dedi. İşe girdiği ilk zamanlarda kadın olarak zorlandığını söyleyen Öcal, "Hem ev işi hem de burası kolay olmuyor. Ama zamanla buna da alıştım. Ayrıca bu marangozluk işini erkekler yaptığı içinde işimi öğrenenler çok şaşırıyor" şeklinde konuştu.



Marangozluğun erkek işi olduğunu belirten Tekmile Aslan da zaman zaman zorlandığını ancak aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. Çelik kapı ahşap bölümünde 5 yıldır çalıştığını söyleyen Aslan, işini duyan vatandaşların kiminin şaşırdığını kiminin ise normal karşıladığını dile getirdi. - YOZGAT