(Özel haber) Abdurrahman Canlı: "Hedefimiz Avrupa Ligi"

Hatayspor'un orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı, "Geçtiğimiz sezon kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu.

Hatayspor'un orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı, "Geçtiğimiz sezon kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu. Böyle olunca şimdi beklenti yükseldi. Bu sezon geçtiğimiz yıla göre daha fazla çalışıp üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon Avrupa Ligini düşünüyoruz" dedi.

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Hatayspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı, yeni sezonda hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da Canlı, hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu söyledi. Abdurrahman, kampın iyi başladığını ve tempoyu arttırdıklarını ifade ederek, "Kampın ilk gününden beri yoğun çalışıyoruz. İlerleyen günlerde daha da yoğun çalışacağız. Burada rakım çok yüksek başta bundan çok zorlandık. Yavaş yavaş alışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onarla da gayet uyum içerisindeyiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yorgunluklar başladı. Alışıyoruz, alıştıkça da daha güzel bir ortam oluyor" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Avrupa Ligi"

Taraftarın beklentisinin farkında olduklarını ve hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu aktaran Canlı, "Geçtiğimiz sezon kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu. Böyle olunca şimdi beklenti de yükseldi. Bu sezon geçtiğimiz yıla göre daha fazla çalışıp üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon Avrupa Ligini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralı Türk oyuncular için iyi bir fırsat"

Yabancı kuralının Türk oyuncuları için iyi olduğunu ve kendilerinin daha fazla forma şansı bulacağına inandığını vurgulayan Canlı, "Yabancı sınırlamasında bu sezon 8 oyuncu oynayacak. Bu bizim için büyük bir avantaj ama tabi ki futbolda yabancı Türk diye ayırt etmemeliyiz. Hepimiz profesyonel oyuncularız. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kim iyiyse kim daha çok hak ediyorsa o oynayacak ama yine de Türk oyuncular için çok iyi oldu. Daha çok forma şansı bulabiliriz diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Ömer hocanın iletişimi çok iyi"

Ömer Erdoğan'ın gençlerle özel ilgilendiğini belirten Abdurrahman Canlı, "Ömer Hocayla diyaloğumuz çok iyi. Bize çok destek veriyor, katkı sağlıyor. Bizimle olan iletişimi çok pozitif. O da genç bir hoca olduğu için bizde çok önem veriyor. Ben geçen yıl az forma şansı buldum. Bu yıl daha çok çalışıp daha iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini değerlendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı