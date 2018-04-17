94 Öğrencinin Şehadeti Balıkesir Valiliği'nde Ölümsüzleşti

Çanakkale Savaşı'nda 94 öğrencisi şehit olan Balıkesir Lisesi'nin adını taşıyan anıt, valilik binası girişinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Seramikten yapılan Balıkesir Lisesi Şehitler Anıtı'nın yapımında şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale toprağı kullanılırken, Vali Ersin Yazıcı, "Biz bugün rahatlıkta yaşıyorsak o gün gözünü kırpmadan kendini feda eden güzel insanlar sayesindedir" dedi.

Çanakkale'de 94 öğrencisi şehit olan ve iki yıl art arda mezun veremeyen Balıkesir Lisesi adına yapılan anıt, Balıkesir Valiliği girişine konuldu. Çanakkale toprağı ile imal edilen seramikten oluşturulan Balıkesir Lisesi Şehitler Anıtı, vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Çanakkaleli Bodur Ailesi'nin girişimleriyle yaptırılan ve Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla valilik binası girişine konulan anıtta şehit öğrencilerin isimleri yazarken, Vali Yazıcı anıtla ilgili bilgiler verdi. Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir, Kuvayi Milliye şehri. Akabinde başlayan Çanakkale Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda kadını ile erkeği ile bir bütün olduğunu göstermiş bir şehir Balıkesir. Çanakkale Savaşı yıllarında Balıkesir Lisesi 2 yıl boyunca mezun verememiş, tamamı cepheye gitmiştir ve şehit olmuşlardır. Bizim Balıkesir Lisesi'ne kayıtlı şehit sayımız 94. Bu şehrin güzel insanları ülkeye olan bağlılıklarını, bu toprakların vatan olması için neler yapması gerektiğini bilen insanlardır. Biz bugün bu rahatlıkta yaşıyorsak o gün gözünü kırpmadan kendini feda eden güzel insanlar sayesindedir. Balıkesir Lisesi bu gururlu ve onurlu duruşu ile yoluna devam ediyor. Biz yaptığımız etkinliklerle o çocukların gönderilişini de hayat geçirerek anmaya çalışıyoruz. O günleri unutmadık. Balıkesir Lisesi şehitlerimize, tüm şehitlerimize rahmet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Balıkesir Valiliği girişine koyduğumuz bu anıtın yapıldığı seramik Çanakkale toprağı ile yapıldı.Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi. Vali Yazıcı, konuşmasında 15 Temmuz'a değinerek sözlerini tamamladı:

"15 Temmuz'da bizim Balıkesir olarak 3 özel harekatçımız şehit oldu. Şehir o gece de sahip çıktı, demokrasisine ve cumhuriyetine. Balıkesirliler, demokrasiye, şehre, ülkeye, vatana olan bağlılığını o gece de gösterdi. Başta hükumet konağının önü olmak üzere, ilçelerde demokrasiye sahip çıktılar. Bir olayımız olmadı ama olsaydı eğer o gece toplanan Balıkesirliler gözlerini kırpmadan canlarını verebilirlerdi." - BALIKESİR