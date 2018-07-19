Yaşlı Adamı Çocuklarının Gözü Önünde Vahşice Katledip, Halıya Sarıp Araziye Attılar

Balıkesir'de kan donduran bir cinayet işlendi. Arif Savaş isminde komşularını evlerine davet eden iki arkadaş, 4 ve 5 yaşında çocukların gözü önünde yaşlı adamı vahşice öldürdü. 4 yaşındaki kız çocuğu Pedagog eşliğinde kan donduran olayı polislere anlattı.

HIRSIZLIK İHBARI İLE GELEN POLİS ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Balıkesir'de evlerinin balkonunda otururken iki kişinin halı taşıdığını gören vatandaşlar hırsızlık şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine hırsızlık ihbarı ile gelen polis ekipleri boş bir arazide erkek cesediyle karşılaştı.

CESEDİN 80 YAŞINDAKİ ADAMA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlk anda kimliği belli olmayan cesedin Maltepe mahallesinde yalnız yaşayan Arif Savaş (80) olduğunu tespit eden ekipler geniş soruşturma başlattı. Savaş'ın ailesi ve yakın çevresinden aldıkları bilgileri toplayan cinayet büro ekipleri öldürülen Arif Savaş'ın, 4 yaşında kızı ve 5 yaşında oğlu olduğu öğrenilen ve aynı mahallede oturan komşusu Osman Ö.'ye maddi yardımda bulunduğunu tespit ettiler.

KORKUNÇ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Osman Ö.'nin sabah saatlerinde evinin önünde halı yıkadığı bilgisini de alan ekipler soruşturmayı derinleştirince korkunç cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

2 ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE, SOPA İLE VURUP, YASTIK İLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evlerine davet ederek 2 çocuğun gözleri önünde yaşlı adamın kafasına sopa ile vurup ardından yastıkla boğarak öldürdükleri öğrenildi.

4 YAŞINDAKİ KIZ PEDAGOG EŞLİĞİNDE CİNAYETİ ANLATTI

Yaşlı adamı vahşice katledip halıya sararak boş bir araziye atan katil zanlıları ardından maktulün evine girerek para ve ziynet eşyası aradı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in takip ettiği olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Arif Savaş'ı öldüren Osman Ö.'nün 4 yaşındaki kızıyla pedagog eşliğinde görüşerek cinayetin ayrıntılarını öğrendi.

KATİLLER TUTUKLANDI

Korkunç cinayete şahit olan iki kardeş, devlet korumasına alındı. Mahkemeye çıkarılan Osman Ö. ve Şahin Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.