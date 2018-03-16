1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar İlk Kez Drone ile Havadan Görüntülendi

Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar, temelinin atılmasından tam 1 yıl sonra havadan drone ile görüntülendi. Çanakkale için yüzyılın rüyası olan projede, köprü ayaklarının oturacağı alanda yapılan hummalı çalışma gözler önüne serildi.

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölge drone ile havadan ilk kez görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın inci gerdanlığı için süren inşaatta, ayakların oturacağı alanda işçilerin karınca misali çabaları görüntülere yansıdı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te hizmete girmesi planlanan Asya'yı Avrupa'yı denizden bağlayan altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Gelibolu'ya bağlı Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları tamamlandı. Köprünün ayaklarının oturacağı alanda ise denize kazıkların çakılması için çalışma başlatıldı. Köprünün ayaklarının oturacağı deniz üzerindeki alanlar Avrupa yakasında kırmızı şamandırayla işaretlenirken, Asya yakasında yeşil şamandıralarla işaretlendi.

Yatırım meblağı 10 milyar 354 milyon 576 lira olacak projenin köprü şantiyesinde grobeton ve seçme malzeme tesviye çalışmaları tamamlanırken, asma köprüde ve otoyol güzergahında proje çalışmaları aralıksız sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı mevkilerde deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.

Rüzgar testini başarıyla geçmişti

Yeri şehrin güçlü rüzgarı sebebiyle kaydırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da rüzgar testi yapılmıştı. Kopenhag'da bulunan Force Technology Test Laboratuvarı'nda köprüye rüzgar verildi. Buradaki testlerde köprü, saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç göstererek testi başarıyla geçti. Çanakkale'de bugüne kadar gerçekleşen en yüksek hızlı rüzgar, saatte 130 kilometre olarak kaydedilmişti. - ÇANAKKALE