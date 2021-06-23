(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!

(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

20 yaşındaki Sivaslı wushu sporcusu İlayda Emen, 11 yılda kazandığı 150 madalyayla rekora koşuyor.

20 yaşındaki Sivaslı wushu sporcusu İlayda Emen, 11 yılda kazandığı 150 madalyayla rekora koşuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren 20 yaşındaki İlayda Emen, wushuya babasının isteği üzerine 9 yaşında başladı ve 11 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak yaklaşık 150 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya çocuk oyunları şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa ve Akdeniz şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Emen, Sakarya'da gerçekleştirilecek wushu Türkiye Şampiyonası'na da yoğun tempoyla hazırlanıyor.

"Çok çalışarak çok madalya kazandım"

Madalyalarla süslediği wushu serüvenini İhlas Haber Ajansı'na anlatan milli sporcu İlayda Emen, ailesi ve antrenörünün desteğiyle yarışmalardan dereceler aldığını söyledi. Emen, "Çok fazla madalyamın ve derecemin olmasının sebebi gerçekten çok çalışmaktan dolayı. Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. İkisi bir araya gelince zaten insan da isteyince başarabiliyorsun. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Çalışmalarımıza başladık. Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Aynı zamanda bu Türkiye Şampiyonası'nda Milli Takım seçmeleri de yapılacak. İnşallah istediğimiz başarıları elde edeceğiz" dedi.

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten başarılı sporcu, "Wushuda daha çok ileriye gitmek istiyorum dünya şampiyonalarında. Olimpiyatlara girersek inşallah olimpiyat şampiyonluğuna kadar hedeflerim var ve hedefimi bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Bu kadar başarının birçoğu ailem sayesinde oldu. Ailem ve antrenörümün destekleriyle buralara kadar geldim. Ailem de bu başarılarımla çok gurur duyuyorlar ve her zaman destekçimler. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çevremdeki herkese kesinlikle bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem kültürel açıdan hem de bedensel, fiziksel açıdan spor yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - SİVAS

(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Özel haber) 11 yıla 150 madalya sığdırdı! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:10:19. #1.14#

title