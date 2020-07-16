Özel güvenlikçilere "KAAN Projesi" eğitimi verildi
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Özel güvenlikçilere "KAAN Projesi" eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaya başladığı "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Özel güvenlikçilere
16.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:37

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaya başladığı "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitim Özel Güvenlik Şube Müdürü Ayhan Kelekçi tarafından verildi. KAAN Projesiyle, özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların daha hızlı bir şekilde emniyet güçlerine iletilmesinin sağlanması, etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi amaçlanıyor. Eğitimlerin devam edeceği, özel güvenlik görevlileri arasında sosyal medya üzerinden gurup kurularak, anında olumsuzlukları güvenlik birimlerine bildirmeleri sağlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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