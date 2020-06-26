Özel güvenlikçilerden Bakan Soylu'ya teşekkür
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Özel güvenlikçilerden Bakan Soylu'ya teşekkür

Güvenlik iş sendikası Erzurum İl Başkanı Adnan Yedibela, "Özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Özel güvenlikçilerden Bakan Soylu'ya teşekkür
26.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:08

Güvenlik iş sendikası Erzurum İl Başkanı Adnan Yedibela, "Özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Güvenlik iş sendikası Erzurum İl Başkanı Adnan Yedibela, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya özel güvenlikçilere destekleri ve ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Yedibela, " Özel güvenlik görevlilerinin kamu hizmetini tamamlayıcı mahiyette görev yapması nedeniyle her anda her alanda görevi başında olan tüm özel güvenlik görevlilerine desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Yedibela, Devletimizin emrinde Milletimizin hizmetinde, Çalışma hayatının Tüm zorluklarına rağmen mücadele eden Özel Güvenlik Görevlilerini temsil etmekten onur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile, güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. Bu işbirliğinin önemi ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile daha net anlaşılmıştır. Bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde güvenlik ve koruma hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayan 335 bin özel güvenlik görevlisi, genel kolluk kuvvetinin en büyük yardımcı kuvveti olmuş ve el ele birlikte ülkemizin kamu güvenliğini sağlamaktadır."

Her geçen gün istikrarlı bir büyüme kaydeden bir meslek dalı olduklarının altını çizen Güvenlik iş sendikası Erzurum İl Başkanı Adnan Yedibela, Özel Güvelik mesleğinin bir o kadar da önem kazandığına işaret etti. Yedibela, "Büyük fedakarlık sabır ve cesaret ile görev alanlarında hizmet veren özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koydukları başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Kadrosunun tamamının özel güvenlik görevlilerinden oluştuğu Güvenlik-iş sendikamızın sorumluluğu artmakta, üyelerimize ve tüm özel güvenlik görevlilerine her yeni gün nasıl daha iyi hizmet edebilir, yeni projeler ile değer katabiliriz düşüncesindeyiz, eşit işe eşit ücret ve kadro alamayan KİT çalışanlarını da kadroya dahil etme çabamız sonuç alana kadar devam edecektir. Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden, Vatanımız, Milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik görevlileri Dünya'da pandemi haline gelen Covid-19 sürecinde de özellikle tüm sağlık çalışanları gibi PTT, Yurtlarda, Hastanelerde üstün başarı kaydetmiş, canı pahasına görevlerini yapmışlardır. Bu süreçte Güvenlik-iş sendikamız tüm teşkilatı ile üyelerini asla yalnız bırakmamış mücadelesine devam etmiş, tüm kamu kurum ve kuruşları ile irtibata geçmiş, meslektaşlarımız için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözetimi dahil gereken tüm çabayı göstermiştir. Ne yazık ki bu fedakarlığa karşılık ise geçtiğimiz yıl içerisinde birçok özel güvenlik görevlisi kardeşimiz, şiddete maruz kalmış, fiziksel ve silahlı saldırıya uğramış, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek uğruna canlarından olmuşlardır. Hayatını kaybeden tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Güvenlik-iş sendikası olarak şartlar ne olursa olsun özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte KİT'lere kadro, kadın özel güvenlik görevlilerine ve tüm çalışanlara fiziksel saldırıyı, çalışma hayatında mobing olayını ve toplu sözleşme görüşmelerine işverenle aynı şartlarda görüşmelerin sağlanması başta olmak üzere yaşam şartlarımızın en iyi seviyeye getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İcra ettiğimiz mesleğimizin, toplumun gözünde itibar kazanması için Tek Tip kıyafet, kamu Spotu ve halkımızın yoğun olduğu tüm alanlarda görsellerle özel güvenlik görevlilerinin farkındalığını anlattık. Kurulduğumuz ilk gün gibi hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz, bizlere ve özel güvenlik görevlilerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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