Özel Güvenlikçiden 'Taşeron' Açıklaması: İşsiz Kalıp, Şirketlerimizi Kapatacağız

TAŞERON işçilerin kadroya alınması ile ilgili çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) değerlendiren özel güvenlik şirketi sahibi Celaleddin Tınkır, kamuda çalışan 1400 personelinin olduğunu, bu kararname ile işsiz kalıp, şirketlerini kapatacaklarını söyledi.



13 yıldır özel güvenlik sektör alanında hizmet verdiklerini belirten Celaleddin Tınkır, taşeron işçi düzenlemesini içeren KHK ile işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Tınkır, "Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak 1400 personelimiz çalışıyor. Bu kararname ile işlerimizin yüzde 90- 95'ini kaybediyoruz" dedi.



İŞSİZ KALIYORUZ



Yayımlanan KHK ile işsiz kalacaklarını belirten Celaleddin Tınkır, "Tamamen işsiz kalıyoruz. Bütün işlerimiz çok kısa bir sürede fesih olacak. Tabii ki çok zorluklar bizi bekliyor. Sözleşmelerimize krediler çektik. Kredilerimizin geri ödemesini daha yapamadık. Bu süreç nasıl işleyecek, inanın bizi korkutuyor. Çok ciddi rakamlarda zararımız olacak. İnşallah hayırlı olur ama artık bilemiyorum bu saatten sonra neler yapabiliriz; bu konuyla ilgili bazı şeyleri bile düşünmek istemiyoruz" diye konuştu.



ŞİRKETLERİMİZİ KAPATACAĞIZ



Büyük bir ihtimalle şirketlerinin kapanacağını söyleyen Tınkır, "Firma sahipleri olarak büyük bir ihtimalle şirketlerimizi kapatacağız. Genel olarak konuşuyorum; tüm arkadaşlarımızda aynı sıkıntılar var, hepimizde aynı sıkıntılar var. 13 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Kanun hükmündeki yasadan sonra artık hizmet veremeyeceğiz" dedi.



Özel sektöre sağlayacakları istihdamın da yeterli olmayacağını söyleyen Celaleddin Tınkır, "Özel sektörde çalışan sayımız zaten çok sınırlı. O yüzden özel sektörün bizi pek bağlayacağını düşünmüyorum firma sahibi olarak. Devlet tekrar bize ihtiyaç duyabilir. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.



Tınkır, devletin yeniden taşeron firmalara ihtiyaç duyabileceğini de sözlerine ekledi.



- Konya