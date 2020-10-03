Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu
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Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu

03.10.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:34
Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu

Samsun'da çalıştığı fabrikadaki nöbet kulübesinde silahla kendini vuran özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı fabrikadaki nöbet kulübesinde silahla kendini vuran özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde gece saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman ürünleri fabrikasında özel güvenlik görevlisi olan E.Ç.(36), nöbet kulübesinde sandalyede kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailevi sorunlarından dolayı intihar ettiği öğrenilen E.Ç.'nin kendini vurmadan önce ailesine cep telefonundan, "Ölümünden kimse sorumlu değil. Tek sorumlu benim" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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