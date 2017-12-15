Özel güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 73. ÖGG sonuçları. Özel güvenlik sınav sonuçları için tarih araştırması yerine saat sorgulamalarına bıraktı. http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/ adresinden yapılan duyuruya göre, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar, 18-22 Aralık tarih aralıklarında sınav itirazında bulunabilecek. Peki Özel güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Memur adayları gözünü 2018 KPSS sınavına çevirdi. Peki binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı mı? Sınav başvuru süresini kaçırmak istemeyen memur adayları gözünü şimdiden 2018 KPSS sınavına çevirdi. İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu Özel güvenlik sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yenileme ve 73. temel eğitim kapsamında sınava giren vatandaşların merakla araştırdığı özel güvenlik sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Türkiye genelinde on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı detaylar

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Aralık Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 15 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ



SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih 18-22 Aralık olarak belirlenmiştir. 27 Aralık tarihinde ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.

TEMEL EĞİTİM SINAVINA GİRENLER İÇİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ

03 Aralık 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

15 Aralık 2017 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18-22 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

23-27 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

27 Aralık 2017 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

YENİLEME EĞİTİMİ SINAVINA GİRENLER İÇİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ

04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22 Aralık 2017 :Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

25-29 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

30 Aralık/01 Ocak 2018 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

01 Ocak 2018 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.ıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.