Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM'de! ÖGG sınav sonuçları sorgula

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 30 Haziran'da yapılan 82. ÖGG Özel Güvenlik temel eğitim sınavı sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Adayların temel eğitimi 17 Mayıs'ta sona ermişti. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ile Özel Güvenlik sınav sonucu öğrenebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG SINAV TAKVİMİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

? Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

? 18 yaşını doldurmuş olmak.

? 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

?Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

?14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

? Güvenlik soruşturması olumlu olmak.