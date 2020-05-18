Özel güvenlik personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Batman İl Özel İdaresinde çalışan 33 özel güvenlik görevlisi Atatürk Parkı girişinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu. 'İyilik kanımızda var' kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten özel güvenlik şirketi yöneticisi Mesut Kavak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkemizde kan stoklarında azalma olduğundan dolayı Genel Sekreterimiz Abdulkadir Özer'in talimatı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan 'İyilik kanımızda var' kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunmak istedik. Bizler bu zorlu süreçte devletimizin yanında olup farkındalık oluşturarak kan bağışında bulunduk. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri biz kurum olarak destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA