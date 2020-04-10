Özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Birol Birici (34), evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Birol Birici (34), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Birici'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Birici'nin Alaybey Mahallesi'ndeki evine giden polis, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Koltukta hareketsiz halde bulunan Birici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA