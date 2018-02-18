Özel Güvenlik Görevlilerinden Afrin'e Destek Konvoyu

Gaziantep'te çalışan özel güvenlik görevlileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla konvoyla Suriye sınırına hareket etti.

Doktor Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan özel güvenlik görevlileri, Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yaklaşık 25 araçlık konvoyla Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na hareket etti. Hastane bahçesinden bayraklar ve korna sesleri ile hareket eden konvoydaki güvenlik görevlileri, sınır kapısında kesecekleri iki kuzuyu Mehmetçiğe teslim edecek.

Hastane Güvenlik Şefi Servet Topal, Afrin'de kahramanca savaşan Mehmetçiğe destek olmak için Öncüpınar Sınır Kapısı'na gittiklerini belirterek, "Bugün Afrin operasyonunda mücadele eden askerlerimize moral ve motivasyon açısından destek çıkmak amacıyla toplandık. Yaklaşık 25 araçla Öncüpınar Kapısı'na gideceğiz. Burada hastane güvenlik görevlilerimiz başta olmak üzere hastanemize bağlı ek binalar ve tüm hastane çalışanları adına gidiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP