Özel güvenlik görevlileri haftalarını kutluyor
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Özel güvenlik görevlileri haftalarını kutluyor

Özel güvenlik görevlileri haftalarını kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Özel Güvenlik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Özel Güvenlik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu.

26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli güvenlik personelleri Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu. İlk olarak Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu ziyaret eden Daire Başkanı Mustafa Duman, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Özel Güvenlik Haftası'nın kutlu olmasını temenni etti.

"7/24 görev başındayız"

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Şube Müdürü ve güvenlik personelleriyle birlikte daha sonra Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, "26-30 Haziran tarihleri arasında ülkemizde güvenlik haftası olarak kutlanıyor. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 228 personelimizle 73 noktada 7/24 güvenlik hizmetlerini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı

Özel güvenlik Haftası'nın kutlu olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ise, "Birebir halkla iç içe 7/24 çalışılan bir birim. Hepinizden Allah razı olsun. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Emekli olan arkadaşlarımıza da bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza da huzurlu bir çalışma ortamı diliyoruz. Haftanız kutlu olsun. Sizlerle bir arada olmaktan, birlikte çalışmaktan biz çok memnunuz. Vatandaş diyalogları açısından bizim dışarıya dönük yüzümüzsünüz. Gerçekten bizler için çok değerlisiniz, vermiş olduğunuz hizmetler için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Emekli olan personele plaket takdim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, ziyaretin sonunda emekli olmaya hak kazanan güvenlik personelleri Burhan Mete ve Fethi Kaplan'a vermiş oldukları hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, plaket takdim etti. - MANİSA

Özel güvenlik görevlileri haftalarını kutluyor
Özel güvenlik görevlileri haftalarını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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