Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İŞKUR bünyesinde kura ile işe alınan özel güvenlik görevlileri, 30 Haziran tarihinde sona erecek görev süresinin ardından işsiz kalacaklarını belirterek, artık geçici değil sürekli görev yapmak istediklerini söyledi.

Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor
21.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:35

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İŞKUR bünyesinde kura ile işe alınan özel güvenlik görevlileri, 30 Haziran tarihinde sona erecek görev süresinin ardından işsiz kalacaklarını belirterek, artık geçici değil sürekli görev yapmak istediklerini söyledi.

Erdemli'de özel güvenlik görevlileri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Görevliler, İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işbaşı yapmanın sevindirici olsa da 30 Haziran'da sona erecek olan görev süresi için üzüntülü olduklarını bildirdi. Güvenlik görevlileri, işsiz kalmamak için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Bir okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Makça (35) TYP kapsamında MEB'e bağlı devlet okullarında görev yaptıklarını belirterek, "Bizler, okulda çalışan güvenlikler 24 ay çalışma sınırı getirilen süreli işçilerdir. Çalışma süremizin kısıtlı olması, biz güvenlik görevlileri için sıkıntı oluşturmaktadır. Özel güvenlikçiler kadro istemiyor, ama süreklilik istiyor. 30 Haziran'da süremiz doluyor ve işten çıkacağız. Bu bizi çok üzüyor. Ben ve arkadaşlarım 30 Haziran'da işsiz kalmak istemiyoruz" dedi.GÖREVLİ DEĞİŞİKLİĞİ İYİ DEĞİLİlçede başka bir okulda görevli Hilmi Yılmaz (38) ise görev yaptıkları okullardaki tüm öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından tanındıklarına dikkat çekerek, "Okula nereden bir tehlike gelir, çevrede kuruma ve öğrenciye zarar verebilecek hangi tür etkenler var çok iyi biliyoruz. Görevli değişikliği iyi değil. Ancak 30 Haziran günü yaklaştıkça strese giriyor, işsiz kalacağımızı düşünerek üzülüyoruz. Şu anda Türkiye'de 30 bin özel güvenlik görevlisi var. Bu insanlar 30 Haziran'da işsiz kalacak. Bizler işsiz kalmak istemiyoruz. Artık süreklilik istiyoruz. Bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bünyamin Cengiz de özel güvenlik görevlilerinin her yıl değişmesinin okulları ve öğrencileri kötü etkileyeceğini savundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Merve Boluğur Burcu Esmersoy Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Lionel Messi Hikmet Karaman Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:35:52. #1.15#
title