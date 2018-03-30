Özel Güvenliğin Yıldızları Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) sektörde fark yaratan özel güvenlik görevlilerini ödüllendirdi.

GÜSOD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GÜSOD tarafından düzenlenen "Özel Güvenliğin Yıldızları Ödülleri" kapsamında dernek kahramanlık hikayesi olan özel güvenlik görevlilerini ödüllendirdi. Törende 13 çalışana Sadakat Ödülü, yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana ise Başarı Ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, 2015 ve 2016'da güvenlik açısından hem ülke içinde hem de dışarıda daha önce görülmeyen bir dönem yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin kolluk güçleri bu olaylara odaklandı. Artık Türk polisinin yurt dışında bile harekat yapabilecek kabiliyette olduğunu görüyoruz. Hem sayısal hem de konsantrasyon olarak bu tehditlerine yöneldikleri için iç güvenlikte özel güvenliğe daha farklı bir misyon yüklenmeye başladı. Çünkü biz içeride 300 bin kişiyiz. Kanunumuzda kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette diyor. Devletin bu mücadelesi içinde en iyi desteği verebilecek olan içerideki asayişin sağlanmasına destek olabilecek olan özel güvenliktir. Bu sorumluluğumuz bilinciyle biz hizmetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Özel güvenlik asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi."

Derneğin 60 bin çalışanın bir araya geldiği bir grup olduğunu bildiren Kösereisoğlu, "Gece gündüz, yaz kış, bayram hafta sonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre "Sadakat Ödüleri" Dilek Mutlu, İsmail Tanrıseven, Serkan Erguvan, Cihangir Güngör, Rafet Özkan, Nihat Korkmaz, Volkan Bostancı, Cihan Meral, Hasan Bayram Baykal, Ömer Torlak, Ünal Kurt Bantaş, Murat Keskin ve Ahmet Sağlam'ın, Başarı Ödülleri ise Seda Çam, Menderes Zont, Musa Sarıtaç, Sedat Korkmaz, Mehmet Venceli, İbrahim Erdoğan, Gökhan Duran, Fırat Demirel, Serkan Karahan, Nadide Özgöç, Orhan Duman, Mustafa Şahin ve Bahadır Salık'ın oldu.