İstanbul'da Gürcü Kadının Esrarengiz Ölümü! Yarı Çıplak Halde Ölü Bulundu

Ataşehir'de Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki bir kadın, oğlunun arkadaşı tarafından evinde çıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri, cesedin çıplak olması üzerine tecavüz olabileceğinden şüpheleniyor.

OĞLU ANNESİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALAMADI

İddialara göre, yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri'nin Gürcistan'da yaşayan oğlu 3 gündür haber alamayınca İstanbul'da yaşayan arkadaşı Royn Kahıncı'ya haber verdi.

KADIN, BANYO GİRİŞİNDE YARI ÇIPLAK ÖLÜ BULUNDU

Maiko Dzidziguri'e bakmak için evine gelen Kahıncı arkadaşının annesini banyo girişinde cansız bedenini yarı çıplak halde buldu. Royn Kahıncı'nın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. 112'nin ölüm raporunu vermesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaptı.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yapılan çalışmaların bitiminde Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Dzidziguri'nin kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

POLİS, TECAVÜZDEN ŞÜPHELENİYOR

Öte yandan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri yarı çıplak halde bulunması akıllara bir tecavüz olayının gerçekleşebileceğini getirdi, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maiko Dzidziguri 'nin cansız bedenini bulan Ryon Kahıncı "Oğlu Gürcistan'dan aradı beni, 3 gündür ulaşamıyorum dedi. Ben geldim baktım, kapıyı çaldım açan olmadığı için, balkondan tırmanıp eve girdim.

"OĞLU SINIR DIŞI EDİLMİŞ, GELEMEZ"

Gördüm ki bayan vefat etmiş. Arkadaşıma az önce haber verdim, gelemez o Türkiye'den sınır dışı edildi. Kahvehanede çalışıyor, çaycılık yapıyordu" şeklinde konuştu.