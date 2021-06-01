Özel günlerin çiçeği "şakayık" Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel günlerin çiçeği "şakayık" Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Özel günlerin çiçeği 'şakayık' Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yılda bir defa açan, renkleri, güzelliği ve kokusuyla büyük rağbet gören, özel günlerin çiçeği "şakayık", Yalova'daki üreticiler tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Yılda bir defa açan, renkleri, güzelliği ve kokusuyla büyük rağbet gören, özel günlerin çiçeği "şakayık", Yalova'daki üreticiler tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Gösterişli olmasının yanında şefkati de simgeleyen şakayık, düğün, nişan gibi özel günlerde gelin buketi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan özel çiçeklerin başında geliyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce 8 yıl önce başlatılan proje kapsamında Yalovalı üreticilere tanıtılan şakayık, şimdilerde üreticilerin en gözde çiçekleri arasında bulunuyor.

Şakayık üreticileri, ithal edilen çiçeği yetiştirip ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da 218 bin 500 dekarlık tarım alanı bulunduğunu söyledi.

Yalova'nın işlenebilen tarım alanın yaklaşık 120 bin dekar olduğuna dikkati çeken Parıldar, alanın az olması nedeniyle birim alandan maksimum gelir elde edilebilecek ürünlere yöneldiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"İşlenebilir alanın yüzde 45'lik payını meyvecilik, yüzde 24'lük payını hububat, yüzde 10'luk payını yem bitkileri, yüzde 5'lik payını sebze ve yüzde 3'lük bir payını ise süs bitkileri sektörü almakta. Yani 3 bin 800 dekardan fazla bir alanda süs bitkileri üretimimiz yapılmakta ve yıllık 160 milyon adetle Türkiye'de üçüncü, alan bazında da beşinci konumda. Süs bitkileri sektörü içerisinde kesme şakayık da önemli bir yer tutmakta."

Parıldar, şakayık üretiminin, yaklaşık 8 yıl önce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 200 şakayık soğanının üretici Mehmet Zengin'in arazisine ekilmesiyle başladığını anlattı.

Şu an Zengin'in 3 dekarlık alanda üretimini devam ettirdiğini belirten Parıldar, şöyle konuştu:

"Her yıl mayıs ayı içerisinde tüketicilere bu eşsiz nadide değeri sunan bir işletme haline geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 80-90 dekarlık bir alanda şakayık üretiliyor. Bunun yaklaşık 20 dekarlık bir kısmı 3 üreticimizle Yalova'da yapılıyor. Bu işletmemiz de yıllık yaklaşık 20 bin adet şakayığı 2 aylık bir süre soğuk hava deposunda muhafaza ederek tüketiciye sunma imkanı buluyor. Şakayık gerçekten nadide bir ürün. Odunsu ve otsu olarak 2 çeşidi bulunmakta. Şakayık ayrıca süs bitkileri dışında da kullanım alanı olan bir ürün. Kökleri tıbbi aromatik alanda, çiçek ve polenleri de boya sanayisinde kullanılabilecek bir ürün. Ayrıca şakayık dekar başına yaklaşık 1500 adet dikim yapılabiliyor ve beşinci yıldan itibaren de 5-6 goncasını hasat etme imkanınız oluyor. Yaklaşık bir dekarlık alanda şakayık bahçesi olan bir üreticimizin yıllık geliri yaklaşık 45 bin lirayı buluyor."

-"Şakayığın kokusunu almanız lazım. Yoksa ne anlatsak eksik kalır"

Merkeze bağlı Güneyköy'de 3 dekarlık alanda kesme ve saksıda şakayık üreten Mehmet Zengin ise 8 yıl önce şakayık üretimine başladığını söyledi.

Özellikle kesme şakayığın ithal edildiğini anlatan Zengin, üretimle ithalatın bir nebze önüne geçmek istediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Severek yaptığınız bir işten nasıl keyif alıyorsanız ben de yaptığım işten keyif alıyorum. Şakayığın avantajı şu anda Türkiye'de çok fazla üretimi yapılmadığı için değerli. Türkiye'de ilk üretim yapan firma biziz. Şakayığın kokusunu almanız lazım. Yoksa ne anlatsak eksik kalır. Şakayığa özel günlerde, özel davetlerde süslemeler veya düğünlerde gelin buketi olarak çok büyük rağbet var. Çok kıymetli ve çok nadide bir çiçektir. Buraya şakayığı görmek isteyenler turlar düzenliyor ayrıca bizim ürettiğimiz her bir ürün, ithalatın belli bir oranda önünü kesiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Özel günler için özel bir çiçek yetiştirdiğimiz ve insanların o özel günlerine katkıda bulunduğumuz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Aslında bu bir aşk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI
ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel günlerin çiçeği "şakayık" Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 11:24:34. #1.14#

title