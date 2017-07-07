Özel Günleri İçin Özel Tarih Seçtiler
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde unutulmaz bir günde dünya evine girmek isteyen çok sayıda çift, nikâh tarihi için "07.07.2017" tarihini seçti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde unutulmaz bir günde dünya evine girmek isteyen çok sayıda çift, nikah tarihi için "07.07.2017" tarihini seçti.
Nikah günlerini unutulmayacak bir tarihe denk getirmek isteyen 9 çift, aylar öncesinden Bozüyük Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Akılda kalıcı olması nedeniyle "07.07.2017" tarihine nikah günü alan 9 çift, sevenleri ve akrabaları huzurunda 'evet' dedi. Bozüyük Belediyesi nikah salonunda gün boyu nikah hareketliliği yaşandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Özge Takpak-Mustafa Akan, Beray Özek-Burak Çay ve Meltem Bakıcı ile İlhan Fatih Önal çiftinin nikahlarını kıydı. Bu özel günde nikahları kıyılan çiftler unutulmayacak bir günde dünya evine girmenin mutluluğunu akrabaları ve sevenleriyle paylaştılar. - BİLECİK