(Özel) Güngören'deki yangında can pazarı
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(Özel) Güngören'deki yangında can pazarı

Güngören'de bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:11
(Özel) Güngören'deki yangında can pazarı

'de bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Can pazarının yaşandığı yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 09.30 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangın sonrası binaya yayılan dumanlar nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı. Pencere ve balkona çıkan vatandaşları ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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