Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler

13.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:22

14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyelik eşyaların satışa sunulduğu, Bodrum Belediyesi ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi stantlarının yer aldığı kermes açıldı.



Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi engelli öğrencilerinin ve kadınların el emeği göz nuru hediyelik ürünlerinin satıldığı kermes üç gün boyunca Halk Eğitim Merkezi Binası önündeki etkinlik alanında açık olacak.



Takılardan örgü bebeklere, el işi kıyafetlerden Bodrum mandalinası şeklindeki anahtarlık ve bez çantalara kadar çok çeşitli hediyelikler Sevgililer Gününe özel olarak açılan bu kermeste yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA