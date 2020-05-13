(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında etkilenen kurumlardan birisi olan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde ihracat normale dönüyor.

(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor
13.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:21

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında etkilenen kurumlardan birisi olan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde ihracat normale dönüyor. Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, "Nisan ayının ortalarına doğru virüsün pik yaptığı dönemlerde işlem hacmimiz yüzde 20 ile 25 oranında bir azalma oldu. Ancak Mayıs ayı itibariyle normal seyrine geri döndü" dedi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, iş dünyasında tüm sektörleri etkiledi. Çoğu şirket ve kurum işlerini durdurma noktasına getirirken bazı iş yerleri de bir dizi önlemler alarak esnek çalışma sistemine geçti. Muratbey Gümrük Müdürlüğü'de Nisan ayı işlem hacminde ortalama yüzde 20 oranında düşüş yaşandı. Fakat gerekli tedbirlere dikkat edilmesi ve virüsün büyük oranda kontrol altına alınması ile gümrükteki ihracat normale dönmeye başladı. Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, salgın sürecinde alınan tedbirler ve normal seyrine dönen işlem hacmi hakkında önemli bilgiler verdi. Demir, salgın döneminde azalan dünya ticaretine paralel olarak iş ve işlem hacminde bir azalış olmadığını son iki haftada özellikle ihracatta gözle görülür bir artış olduğunu söyledi. Öte yandan gümrükte bekleyen onlarca tır havadan drone ile görüntülendi.

"Nisan ayında yüzde 20 gibi bir düşüş olmuştu"

Gümrüğe gelen araçların gelmeden önce sınır kapılarında dezenfekte edilip sağlık taramalarından geçtiğini söyleyen Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, "Gümrüğümüze gelen araçların ilk kontrolleri sınır kapısı olan Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri'nde yapılmaktadır. Kontrollerin ardından araçlar müdürlüğümüz sahasına gelmektedir. Buraya gelen araç şoförleri giriş kapısında muhafaza memurlarımız ve güvenlik personeli tarafından ateş ölçümleri yapılmaktadır. Uygun olan ve herhangi bir semptom göstermeyenler sahaya alınmaktadır. Müdürlüğümüzdeki araç kapasitesi normalde Nisan aylarındayken 700-750 araç iken bu oran bu sene Nisan ayında yüzde 10 -yüzde 20 gibi bir düşüş olmuştu" diye konuştu.

"Mayıs ayı itibariyle işlem hacmimiz normal seyrine geri döndü"

Nisan ayı ihracat rakamlarına da değinen Demir, "Nisan ayı itibariyle ihracatımız 900 milyon dolar ithalatımız da yaklaşık 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Müdürlüğümüzde yaklaşık 200 personel görev yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında bir kısmına idari izin verildi diğer personellerde esnek çalışma yöntemi ile çalışmaktadırlar. Müdürlüğümüzün her yerinde dezenfekte aletleri bulunup tüm personel gerek yüz maskesi gerek koruyucu siperlik ve ellerini dezenfekte ederek çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca sesli anons sistemi ile günde 3 defa sosyal mesafenin korunması temasın en aza indirilmesi yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Normalde Nisan ayının ortalarına doğru virüsü pik yaptığı dönemlerde işlem hacmimiz yüzde 20 ile 25 oranında bir azalma oldu. Ancak Mayıs ayı itibariyle normal seyrine geri döndü. Geçen hafta ve bu hafta gözle görünür bir artış var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Serdar Ortaç Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Loris Karius Gökhan Gönül Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: (ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:44:55. #1.15#
title