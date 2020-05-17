( ÖZEL) - Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenip soğuk baklava üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor
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( ÖZEL) - Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenip soğuk baklava üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, ürettiği soğuk baklavanın siparişine yetişemiyor.

( ÖZEL) - Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenip soğuk baklava üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor
17.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:58

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, ürettiği soğuk baklavanın siparişine yetişemiyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği soğuk çikolatalı baklava, yapıldıktan sonra saatler içerisinde tükenirken, Ramazan ayında en çok tercih edilen Güllaç satışlarını da geride bıraktı.

Yarım asırdır tatlı sektöründe olan Meşhur Sıtkı Usta, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarladı. Fıstıklı baklavanın şerbetini sütle hazırlayan usta tatlıcı, soğutarak servis ettiği tatlıyla damakları şenlendiriyor. Vatandaşların yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği soğuk baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Türk damak tadına uygun olarak üretilen eşsiz lezzet, hazırlandıktan sonra özel soğutucu dolapta en az 2 saat dinlendiriliyor. Şerbetinde süt kullanılan ve üzerinde çikolata ile satışa sunulan tatlı her yaştan bireyin damak tadına hitap ediyor. Türkiye'de bir ilk olan bu lezzetin patenti için firma, başvurusunu yaptı.

Ramazan ayında en çok tercih edilen serinletici Güllaç ve Sütlü Nuriye'den esinlenerek ortaya çıkan soğuk baklava güllaç satışlarının da önüne geçti. Bayram sofralarında yerini almaya hazırlanan Soğuk çikolatalı baklava beyaz çikolatalı, fıstıklı, sütlü ve bitter çikolatalı olarak hazırlanabiliyor. Yarım asırlık tecrübe ile hazırlanan bu lezzetli baklava için bayram siparişleri ise 19 Mayıs Salı gününe kadar tamamlanmış olacak.

Bir günde 300 tepsi hazırlanıyor

İşletme Sahibi Süleyman Altunbay, soğuk baklava siparişlerine yetişemediklerini belirtti. Altunbay,"Soğuk baklavanın diğer baklavalardan farkının en büyük özelliği hafif olmasıdır, şerbetinin sütten yapılmasıdır ve sıcak günlerde hafifleten ve serinleten bir tatlının olmasıdır. Şu an insanların yüzde 80'ini soğuk baklavayı tercih ediyor. Şu an en çok satılan baklavalardan soğuk baklava rağbet görüyor. Ustalarınız da yetişemiyor. Ustalarımız 300'ün üzerinde tepsi üretiyor. Günlük 300'ün üzerinde üretimimiz var. Bayram satışlarına başladık hatta kapattık diyebiliriz. Son 1-2 günümüz bayram satışlarını da kapatacağız" dedi.

"Güllacı katbekat solladı"

Soğuk baklavanın müşteri tercihlerini değiştirdiğini kaydeden Altunbay,"Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri soğuk baklava. İnanılmaz derecede bir talep var. Güllacı katbekat solladı. Soğuk baklavanın en çok tüketileni sütlü çikolata. Biz beyaz çikolatalısını da çıkarttık bunun. Bir de sadesi ve fıstıklısı var. İsteğe göre içine ceviz de kullanabiliyoruz. Bu şekilde arttırabiliyoruz. Bayramda yaklaşık binin üzerinde sipariş aldık" diye konuştu.

Baklava servisine Korona virüs önlemi

Korona virüs nedeniyle önlemlerin artırıldığını belirten Altunbay, evlere yapılan servislerde her yarım saatte bir eldiven, bone ve maskenin değiştirildiğini belirterek,"Kısıtlama olduğu günlerde halkınıza hizmet adına Tatlıları evlerine kadar biz götürüyoruz ama kısıtlama olmadığı zaman yüzde 90 kendileri gelip alıyorlar. Dışarı çıkamayanların da biz evlerine teslim ediyoruz. Bu dönemde çalışan ustalarımız kılık kıyafet hijyen bunlara çok önem gösteriyoruz. Haftada bir gün iş yerlerimiz, araçlarımız her gün dezenfekte ediliyor. Kullanılan maske, bone, eldivenler, kıyafetlerin yarım saatte bir değişmesi gerekiyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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