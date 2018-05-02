Araç Muayene İstasyonunda Uzun Namlulu Silahlarla Saldırı: 2 Yaralı
Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonunun yanında silahlı kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonunun yanında silahlı kavga çıktı. Uzun namlularla açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KILIÇ VE SOPALAR ELE GEÇİRİLDİ
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA
Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.
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BEİNE BİR BIÇAK TAKAN ORASINI BURASINI CİZEN PİSİKLER KABADAYI OLMUŞ. MEMLEKETİNDE GEÇİNMEYENLER BAŞKA İLERE GELİP MAFYA OLMUŞ. DELİKANLILIK YİĞİTLİK SOYTARILIK DEĞİL. DÜRÜSTLÜKTÜR EFENDİLİKTİR İNSAN OLMAKTIR. HAYVET ETİM. ANLARI TANIDIKTAN SONRA İNSANLARDAN NEFRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kavgada silah kullanmayinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kavga edilirse silah kullanayinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Abuzer senin gibi Adıyamanlı olmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende sandım aracı geçmedi diye vur muşCevap Yaz Yayından Kaldır