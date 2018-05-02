Araç Muayene İstasyonunda Uzun Namlulu Silahlarla Saldırı: 2 Yaralı

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonunun yanında silahlı kavga çıktı. Uzun namlularla açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KILIÇ VE SOPALAR ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor.