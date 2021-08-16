Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
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Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... (Özel görüntülerle) OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADIHaber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul (DHA) ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

(Özel görüntülerle) OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul (DHA) ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü kendisini sıkıştığı araçtan kurtaran ve ambulansa kadar kendisine eşlik eden itfaiye erinin elini bir an olsun bırakmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Üsküdar Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. 35 RA 4510 plakalı otomobil, sürücüsü Zafer Karadağ'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Karadağ araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü Karadağ, sedyeyle ambulansa götürülünceye kadar itfaiye erinin elini bırakmadı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyenleri olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören minibüs şoförü Kemal Tutan, "İki arkadaş atladık, kurtarmaya çalıştık. Bir daha gaza bastı. Bir daha durdu, bir daha gaza bastı. Gaza basınca buraya uçtu. Durumu iyi." dedi.

Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Son dakika: OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI; KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE ERİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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