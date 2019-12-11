(Özel görüntülerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU (1)

11.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:05

-Esenyurt'ta çıkan kavgada elinde silah olan şüpheliyi polis bacağından vurdu.

-Şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.

-Yaralı şüpheliyi otomobile taşımak isteyen kişiye biber gazı sıkılarak engel olundu.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu. Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, dört kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü: ------------------Polisin şüpheliyi vurması-Şüphelinin akrabasının yaralıyı otomobile taşımaya çalışması-Yerde yatan yaralı şüpheli-Şüphelinin akrabasına biber gazı sıkılması

Kaynak: DHA