Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti

08.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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